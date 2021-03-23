Fed: Ekonomik toparlanma güçleniyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, koronavirüs salgınının olumsuz etkisinin sürdüğünü ancak ekonomik toparlamanın da başladığını vurguladı.

Fed, Başkan Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, bugün gerçekleşecek olan "Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası"na (CARES) ilişkin yapacağı sunumun metnini yayınladı.

Koronavirüs salgının etkilerine karşı Fed'in elindeki tüm politika araçlarını kullanarak benzeri görülmemiş bir hız ve güçle hareket ettiğini anımsatan Powell, "Bugün durum çok iyileşti." değerlendirmesinde bulundu.

"EKONOMİYE DESTEK SÜRECEK"

Powell, toparlanmanın tamamlanmaktan çok uzakta olduğunu ve Fed olarak ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceklerini yineledi.

"KORONAVİRÜSÜN SEYRİ EKONOMİYE YANSIYOR"

Ekonominin önündeki yolun virüsün seyrine bağlı olmaya devam ettiğinin altını çizen Powell, son zamanlarda ekonomik faaliyet ve istihdama ilişkin göstergelerin yönünü yukarı çevirdiğini aktardı.

"TOPARLANMA GENEL OLARAK BEKLENENDEN DAHA HIZLI İLERLEDİ"

Powell, "Toparlanma genel olarak beklenenden daha hızlı ilerledi ve güçleniyor gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

"İŞGÜCÜNE KATILIM SALGINDAN SONRA AZALDI"

Salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf kalmaya devam ettiğine işaret eden Powell, işgücüne katılımın salgın öncesi seviyelerin altında kaldığını kaydetti.

Powell, ekonomiyi desteklemek ve toparlanmanın olabildiğince sağlam olmasını sağlamak için Fed'in tüm araçlarını kullanma kararlılığını yineledi.