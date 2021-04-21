Fed enflasyonun hedefini yüzde 2'de tutmaya kararlı

Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin bu yıl geçici olarak "biraz daha yüksek" enflasyon göreceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomideki toparlanmanın güçlenmesi ve tedarik sorunları nedeniyle bazı sektörlerde fiyatların yükselmesi sonucu ABD ekonomisinin bu yıl geçici olarak "biraz daha yüksek" enflasyon göreceğini ancak enflasyonun hedefin çok üzerine çıkmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Daha önce faizleri, istihdam artışı ve harcamaları destekleyen bir seviyede tutmak için her ay 120 milyar dolar Hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler satın alan Fed, tam istihdama doğru "kayda değer ilerleme" görene ve enflasyon yüzde 2'ye yükselip "ılımlı düzeyde" aşana kadar faizleri sıfırda tutmayı taahhüt etmişti.

“ENFLASYONUN YÜZDE 2'NİN OLDUKÇA ÜZERİNE ÇIKMASINI İSTEMİYORUZ”

Powell, Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott'un mektubuna cevaben yazdığı 8 Nisan tarihli 5 sayfalık mektubunda, "Enflasyonun yüzde 2'nin oldukça üzerine çıkmasını istemiyoruz, uzunca bir süre yüzde 2'nin üzerinde bulunan enflasyon da istemiyoruz." dedi.

Fed'in politika yapıcılarının çoğu, bu hedeflere ulaşmanın birkaç yıl süreceğini düşünüyor.