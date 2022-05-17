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    FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası haziran faizi...

    Altın ve dövizi etkilemesi beklenen ABD Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. İşte FED haziran toplantı günü ve saati...
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 10:24
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    FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası haziran faizi...

    Küresel yatırımcıların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (FED) toplantısına çevrildi.

    Mayıs ayının son günlerine gelinmesiyle FED'in kararını ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu.

    Yatırımcıların yakından takip ettiği FED haziran ayı toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak araştırılıyor.

    Peki FED toplantısı ne zaman saat kaçta? 2022 FED haziran faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar..

    2022 FED haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    2022 Haziran FED toplantısı 14-15 Haziran tarihlerinde yapılacak.

    ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in FED faiz kararını 15 Mart saat 21:00 itibari ile açıklaması bekleniyor.

    FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası haziran faizi... #1


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