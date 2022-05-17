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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası haziran faizi...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası haziran faizi...

Altın ve dövizi etkilemesi beklenen ABD Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. İşte FED haziran toplantı günü ve saati...