Fed faiz kararını açıkladı: Sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

ensonhaber.com

Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararlarındaydı.

Fed tarafından beklenen karar açıklandı.

Sabit kaldı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini, beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed, üst üste yedinci toplantısında da faizi değiştirmemiş oldu.

Faiz aynı seviyede seyrediyor

Faiz oranları enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürmek amacıyla geçen Temmuz ayından bu yana bu seviyede bırakılıyordu.

Piyasalar sabit bırakılacağı görüşündeydi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

Piyasa negatif olarak gördü

Piyasa için kritik olan Fed üyelerinin 2024 için faiz indirimi beklentisi 75 baz puandan 25 baz puana geri çekildi. Bu gelişme hisse senetleri piyasası ve altın fiyatları için negatif olarak görüldü.

ABD'de bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı ve yüzde 3,4'lük beklentinin altında kaldı.

Çekirdek enflasyon geriledi

ABD'de çekirdek enflasyon da nisanda yüzde 3,6 iken mayısta yüzde 3,5'lik beklentiye karşılık yüzde 3,4'e geriledi.

Kararın ardından gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın saat 21.30'da yapacağı basın toplantısına çevrildi. Piyasalar açısından Powell'ın vereceği mesajlar yön gösterici olacak.

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırmıştı.