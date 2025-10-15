Fed, gelecek aylarda bilanço küçültmeyi durdurmayı düşünüyor

Dünyanın gözü-kulağının üzerinde olduğu ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın bilanço küçültme sürecinin gelecek aylarda sona erebileceğini söyledi.

Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin (NABE) Philadelphia'da düzenlediği yıllık toplantısında, "Fed'in Bilançosunu Anlamak" başlıklı konuşma yaptı.

"FED'İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6,5 TRİLYON DOLAR"

Fed'in yükümlülüklerinin 8 Ekim itibarıyla 6,5 trilyon dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Powell, bu yükümlülüklerin büyük kısmını fiziksel para, bankaların Fed'de tuttuğu rezervler ve Hazine Genel Hesabı'nın oluşturduğunu anlattı.

Powell, Fed'in bilançosunda varlık tarafının ise çoğunlukla hazine tahvili ve ipotek (mortgage) teminatlı menkul kıymetlerden oluştuğunu kaydetti.

Powell, Temmuz 2020'de bu programlar aracılığıyla verilen kredilerin toplamının 200 milyar doların üzerine çıktığını, bu kredilerin çoğunun ise koşullar istikrar kazanınca hızla geri alındığını aktardı.

"FED BÜYÜK ÖLÇEKLİ MENKUL KIYMET ALIMLARI YAPTI"

O dönemde tahvil piyasasının da olağanüstü bir baskı altında ve çöküşün eşiğinde olduğunu anımsatan Powell, Fed'in piyasanın işlevselliğini yeniden sağlamak için büyük ölçekli menkul kıymet alımları yaptığını kaydetti.

Powell, bu alımların hanehalkı ve işletmelere kredi akışını desteklediğini ve ekonominin toparlanmasını kolaylaştıracak daha esnek finansal koşullar sağladığını ifade etti.

"BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜ AZALDI"

Powell, Haziran 2022'den bu yana etkin faiz oranı kontrolünü sürdürürken bilanço büyüklüğünü 2,2 trilyon dolar azaltarak GSYH'nın yüzde 35'inden yüzde 22'nin biraz altına düşürdüklerini aktardı.

Fed Başkanı Powell, "Uzun süredir planımız, rezervlerin yeterli rezerv koşullarıyla uyumlu olduğunu düşündüğümüz seviyenin biraz üzerine çıktığında bilanço küçültmeyi durdurmak. Gelecek aylarda bu noktaya yaklaşabiliriz ve bu karar için çok çeşitli göstergeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

"ÇOK HIZLI HAREKET EDERSEK ENFLASYONLA MÜCADELEYİ YARIM BIRAKMIŞ OLURUZ"

Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Powell, tarifelerin enflasyona geçiş hızının yavaşlamasının kalıcı bir enflasyon gibi görünmesinin bir risk olacağını ifade etti.

Powell, "Enflasyon hala yükseliyor, dolayısıyla bu durumun daha uzun süre devam etme riski var. Ancak şu anda iş gücü piyasası oldukça önemli aşağı yönlü riskler sergiliyor." dedi.

Enflasyon ve istihdam riskleri dengelendikçe politikanın daha nötr bir seviyeye gelmesi gerektiğini ifade eden Powell, "Eğer çok hızlı hareket edersek, enflasyonla mücadeleyi yarım bırakmış oluruz ve daha sonra geri dönüp bu işi bitirmek zorunda kalırız. Eğer çok yavaş hareket edersek, istihdam piyasasında gereksiz ve acı verici kayıplar yaşanabilir. Dolayısıyla, bu ikisini dengelemek gibi zor bir durumun içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.