Fed için en zorlu dönem şimdi başlıyor

Fed için en zorlu dönem şimdi başlıyor

ABD Merkez Bankası'nın son toplantısının teması küresel piyasalarda oynaklığı artırırken, gözler kurumun para piyasalarında hamlelerine çevrildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), koronavirüs salgınıyla birlikte piyasalardaki çöküşü önlemek için trilyonlarca dolarlık önlemleri bir biri ardına aldı. Aşılama sonrası toparlanma sürecine giren ABD ekonomisinde artan enflasyon baskısının, birçok alanda oynaklığı ciddi şekilde artırma riski bulunuyor.

"VARLIK ALIMLARINDA İSTENİLEN DÜZEYE ULAŞILAMADI"

Dün açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında Fed yetkililerinin varlık alımlarının henüz istenilen gelişmeyi sağlamadığı vurgulansa da yetkililerin varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başladıkları görüldü.

Buna göre, Fed yetkilileri gelecek toplantılarda ekonomik durumu göz önünde bulundurarak varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yol haritası üzerinde tartışmayı kabul etti.

Bazı üyeler ise konut piyasasındaki değerlemeleri göz önüne alarak İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet (MBS) alımlarının azaltılmasının tahvil alımlarından önce yapılmasının yararlı olacağını ifade etti.

PARA PİYASALARINDA LİKİDİTE KORKUSU

ABD'de repo ve RRP'leri yürütmekle görevli New York Fed, FOMC'nin talimatı üzerine RRP'ye ödediği faiz oranını yüzde 0'dan yüzde 0,05'e yükseltirken, Fed'in sterilizasyona başlamasıyla birlikte işlemlerdeki hacim gecelik 1 trilyon dolar seviyelerine yaklaştı.

Fed'in RRP adımı sonrası ABD'nin 3 aylık hazine bonosunun faizi haziranın ikinci yarısından itibaren yüzde 0,05 seviyesinin üzerini test etmeye başladı.

Analistler, sterilizasyonun sıkılaştırıcı bir para politikası adımı olduğunu hatırlatarak, söz konusu getiri fırsatıyla birlikte ABD hazine bonolarının piyasada satılmasının ve bankaların RRP' yönelmesinin likidite sıkıntısı oluşturabileceğini kaydetti.

BANKACILIK SİSTEMİNDEN 400 MİLYAR DOLAR LİKİDİTE ÇEKİLEBİLECEK

Analistler, ABD'de ağustos sonuna kadar vadesi dolacak hazine bonolarının tutarının 1 trilyon dolar civarında olduğunun hesaplandığını kaydederek, atılan adımlar sonrası bankacılık sisteminden 400 milyar dolara yakın likiditenin çekilebileceğini ifade etti.

ABD KONUT PİYASASINDA SON 30 YILIN EN HIZLI FİYAT ARTIŞLARI GÖRÜLDÜ

ABD'de 2008 krizinin kaynağını oluşturan konut kredileri (Mortgage) piyasalarda oynaklığı artırabilecek bir başka etken olarak görülüyor.

Nobel ödüllü iktisatçı Robert Schiller'in konut fiyat endeksine göre mayısta ABD'de konut fiyatları yıllık bazda yüzde 14,6 artarak son 30 yılın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi.

KONUT FİYATLARNDA SERT DÜŞÜŞLERE DİKKAT

Analistler, Fed'in konut piyasasındaki yüksek fiyatlar sebebiyle bu alandaki adımlarının finansal oynaklığı artırabileceğini kaydederek, konut fiyatlarındaki olası sert düşüşlerin finansal sistemi zor durumda bırakabileceğini bildirdi.

Fed'in MBS alımlarının, piyasalardaki faiz riskini yüklendiğini aktaran analistler, böylece uzun dönemli varlık fiyatlarında istikrarı sağlamaya çalıştığını dile getirdi.

Analistler, ABD'de 30 yıllık konut kredi faizinin yüzde 3,1'e yükseldiğini hatırlatarak, ABD'de ocak ayından bu yana konut satışlarının yavaşladığına dikkati çekti.