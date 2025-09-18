Fed kararı sonrasında Bitcoin'de artış

Bitcoin fiyatı, jeopolitik çalkantılar, politikacıların açıklamaları ve ABD verilerinden etkilenmeye devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan indirme kararı sonrasında kripto paralarda hareketlilik yaşandı.

Fed, faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti.

Kripto paralar içinde en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin ise 117 bin 105,6 dolara yükseldi.

REKOR SEVİYESİ

Öte yandan bugün 117 bin 105,6 dolara satılan Bitcoin'in rekoru 124 bin 480 dolarda bulunuyor.

ALTCOİNLER DE ARTIYOR

Altcoinlerde en fazla işlem gören Ethereum ise yüzde 0,72 artışla 4 bin 576,81 dolara çıktı.

XRP yüzde 2 artışla 3,0812 dolara yükseldi.

Solana yüzde 4,1 sıçrarken, Cardano yüzde 3,6 ekledi.

Memecoinler arasında Dogecoin yüzde 4,7 yükselirken, $TRUMP yüzde 1,2 ekledi.

SEC

SEC, ETF listeleme kurallarını yeniliyor, daha fazla kripto fonu için kapı açıyor.

SEC, çarşamba akşamı üç ulusal menkul kıymetler borsası tarafından önerilen değişiklikleri onayladı.

Bu değişiklikler, borsaların yeni kripto para birimi ve spot emtia borsada işlem gören ürünler için genel listeleme standartlarını kullanmalarına olanak tanıdı.