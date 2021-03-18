Fed kararı sonrasında dünyada değerli metallerin fiyatı yükseldi

Küresel emtia piyasalarında değerli metallerin fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında küresel emtia piyasaları hızla tırmandı ve paladyum fiyatları Mart 2020 düzeylerine yükseldi.

FED'İN KARARI SONRASI ABD BORSALARI REKOR DÜZEYDE ARTTI

Değerli metallerdeki tırmanışta, ABD Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (Federal Open Market Committee-FOMC) kararını açıklamasının ardından Dow Jones ve S&P 500 gibi önde gelen hisse senedi endekslerinin rekor düzeylerdeki kapanışları etkili oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell, FOMC kararı sonrası yaptığı açıklamada, istihdam ve enflasyonda "önemli bir gelişme" olana kadar tahvil alımlarını sürdüreceklerini vurguladı.

ALTIN, PALADYUM, PLATİN, DOLAR VE GÜMÜŞ ARTTI

Gelişmelerle, altın yüzde 0,20 artışla ons başına 1.748,41 dolara, paladyum yüzde 0.53 artışla ons başına 2 bin 500 doları da aşarak 2 bin 590,68 dolara, platin yüzde 0,17 artışla 1.217,20 dolara ve gümüş de yüzde 0,14 artışla 26,34 dolara yükseldi.