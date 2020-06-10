Fed politika faizini değiştirmedi

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ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Haziran ayı politika toplantısında, fonlama faiz hedefinde değişikliğe gidilmedi.

Fed yetkililerinin 2021 ve 2022 sonu için ortalama fon faizi beklentisi yüzde 0,1 olarak açıklandı.

2020 yılı işsizlik oranı beklentisi %9,3, 2021 yılı işsizlik oranı beklentisinin %6,5 olduğu belirtildi.

BEKLENTİLER NASILDI?

Fed'in gösterge gecelik faizi değiştirmeyerek sıfır ila yüzde 0.25'teki hedef aralığında tutma kararı almasına neredeyse kesin gözü ile bakılıyordu.

Fed Başkanı Jerome Powell, kararın açıklanmasından yarım saat sonra basın toplantısı düzenleyecek.

FED'İN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM TOPLANTI TARİHLERİ

Fed’in açıkladığı takvime göre, 2020 yılında FOMC toplantı tarihleri Temmuz ayı için 28'inde başlayacak ve 29'unda faiz açıklaması yapılacak.

Diğer 3 toplantıdan biri 15-16 Eylül tarihlerinde, sonraki 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fed, 2020 yılının son toplantısına ise 15 Aralık tarihinde başlayacak ve 16 Aralık tarihinde faiz açıklamasını yapacak.