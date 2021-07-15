Fed: Sabitkoinler için düzenlemeye ihtiyaç var

Dijital paralarla ilgili düzenlemeye gidilmesi gerektiği, tüm dünyanın üzerinde durduğu bir konu. Bu doğrultuda Fed de "sabitkoinler"e dikkat çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, sabitkoinlerin (stablecoin) finansal sistemin önemli bir parçası olmadan düzenleme yapılmasına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Powell, açıklamasında "Dijital bir ABD para birimi olsaydı, sabitkoinlere, kripto para birimlerine ihtiyacınız olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

POWELL, KOMİTE ÜYELERİNİN SORULARINI YANITLADI

Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, kripto varlıkların ABD'de ödeme sisteminin önemli bir parçası olacağını düşünmediklerini söyledi.

"UYGUN DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE GEREK"

Powell, sabitkoinlerin ödeme sisteminin önemli bir parçası olabileceğini belirterek, uygun bir düzenleyici çerçeveye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

"DİJİTAL PARA İÇİN GÜÇLÜ BİR ARGÜMAN"

Merkez bankası dijital para biriminin kripto para birimleri ve sabitkoinlere daha uygun bir alternatif olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine ise Powell, bunun merkez bankasının dijital para birimi çıkarması için güçlü argümanlardan biri olduğunu ifade etti.

SABİTCOİN (STABLECOİN) VE FİAT PARA NEDİR?

Stablecoin'ler, dolar veya euro gibi fiat para birimlerinin değerini taklit etmek için tasarlanmış dijital varlıklar. Kullanıcıların, fiyat istikrarını korurken, dünya çapında ucuza ve hızlı değer aktarmalarına olanak tanır. "Fiat para" ya da "itibari para" ise altın veya gümüş gibi fiziksel bir emtia tarafından değil, bir devlet tarafından desteklenen para birimi olarak tanımlanıyor.