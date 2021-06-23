Fed sadece enflasyon endişeleri nedeniyle faizleri artırmayacak

Fed Başkanı Powell, küresele piyasaların beklediği açıklamayı yaptı ve fiyatlar üzerindeki baskının zamanla, kendi kendine azalacağını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın istihdam piyasasının "geniş ve kapsayıcı" şekilde toparlanmasını sağlamayı hedeflediğini tekrar ifade etti ve faizlerin sadece enflasyonun yükseleceği endişelerine bağlı olarak yükseltmeyeceğini ifade etti.

“GERÇEK ENFLASYON VE DİĞER DENGESİZLİKLERİN KANITLARINI GÖRENE KADAR BEKLEYECEĞİZ”

ABD Temsilciler Meclisi komitesine hitaben konuşan Powell, "Enflasyonda meydana gelebilecek olası bir artıştan endişe ettiğimiz için faiz oranlarını önleyici bir adım olarak artırmayacağız. Gerçek enflasyon ve diğer dengesizliklerin kanıtlarını görene kadar bekleyeceğiz." dedi.

TÜKETİCİ ENFLASYONU 13 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

ABD'de tüketici enflasyonu fiyatlarda yaşanan son artışlarla birlikte 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Enflasyonun kontrolden çıktığını savunan komitenin Cumhuriyetçi üyeleri, buna kanıt olarak ek ve ikinci el arabalardaki fiyat artışlarını grafiklerle detaylandırdı.

“DÜZENSİZ BİR İSTİHDAM VE YÜKSEK ENFLASYONA SAHİBİZ”

Cumhuriyetçi Parti Ohio temsilcilerinden Jim Jordan "Hem düzensiz bir istihdam hem de yüksek enflasyona sahibiz, bu bir yerde soruna yol açacak." dedi.

"FAİZ ARTIRIMI GEREKMİYOR"

Cumhuriyetçilerin sorularına cevap veren Powell, enflasyonda son aylarda görüşen yükselişin "sıkı ekonomik koşulların bir sonucu" olmadığını ve faiz artırımı gerektirmediğini ifade etti. Powell, ekonominin salgının etkilerinden çıkmasıyla ürün ve hizmetlere yönelik talebin artması ve bu talebin karşılanması esnasında yaşanan darboğazın "kusursuz bir fırtına" yarattığına dikkat çekti. Powell fiyatlar üzerindeki baskının zamanla, kendi kendine azalacağını da sözlerine ekledi.