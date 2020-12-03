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    Fed: Toparlanma ılımlı bir hız kazandı

    ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisindeki toparlanmanın ekim ayından bu yana "makul" ya da "ılımlı" bir hız kazandığı bildirildi.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 08:59
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 09:41
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    Fed: Toparlanma ılımlı bir hız kazandı

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılda 8 kez yayınladığı Bej Kitap, 12 bölgeden gelen ekonomik veriler derlenerek, ekonominin genel gelişmesine ilişkin temel bulguları ortaya koyuyor.

    KORONAVİRÜSTE 2. DALGA ABD’DE EKONOMİK FAALİYETLERİ YAVAŞLATTI

    Bej Kitap'ta, birçok bölgeden gelen verilerin, koronavirüs salgınının ikinci dalgasının ABD'yi vurmasıyla kasım ayında ekonomik faaliyetlerin yeniden yavaşlamaya başladığını gösterdiği, bu gelişmenin de işletmelerin iyimserliğini azalttığı belirtildi.

    İŞLETMELER DESTEKLERİN BİTMESİNDEN ENDİŞELENİYOR

    Bölgelerin çoğunda, firmaların görünümlerinin olumlu kalsa da iyimserliğin azaldığı belirtilen Bej Kitap'ta, görüşülen birçok işletmede, son pandemi dalgasına bağlı olarak yakın dönemde başlayan ya da ileriye dönük olarak belirlenen zorunlu kısıtlamaların yanında, işsizlik yardımlarının, borç ertelemeleri için belirlenen sürelerin sona yaklaşıldığına ilişkin endişelere yer verildi.

    Fed: Toparlanma ılımlı bir hız kazandı #1

    İSTİHDAM YÜKSELİYOR

    Bej Kitap'ta ayrıca, hemen her bölgede, toparlanmanın henüz tamamlanmamasına karşın, istihdamın yavaş bir tempoda da olsa yükseldiği belirtildi.

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