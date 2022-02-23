Euro
15.67
0.18%
Dolar
13.80
-0.02%
Altın
839.36
-0.51%
Borsa
2038
1.03%
Bitcoin
539.904
4.53%
BTXN Coin
39.96
4.55%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    FED toplantısı ne zaman 2022? ABD Merkez Bankası faiz kararı...

    Küresel piyasaları şekillendirecek olan FED toplantısının tarihi araştırılıyor. Peki FED toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 11:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    FED toplantısı ne zaman 2022? ABD Merkez Bankası faiz kararı...

    Küresel yatırımcıların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (FED) toplantısına çevrildi.

    FED üyeleri, yılın ikinci toplantısında faiz kararı için bir araya gelecek.

    Şubat ayının son günlerine gelinmesiyle FED'in kararını ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu.

    Yatırımcıların yakından takip ettiği FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak araştırılıyor.

    Peki şubat ayı FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar..

    FED ŞUBAT TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Şubat ayında Fed toplantısı yapılmayacak. Senenin ikinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde yapılacak.

    FED faiz kararı 16 Mart saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

    FED toplantısı ne zaman 2022? ABD Merkez Bankası faiz kararı... #1


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'da trafik uygulamasından kaçan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı
    3. Sayfa

    Bursa'da trafik uygulamasından kaçan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

    Tıklayın ve paranızı kazandıran kriptolara yatırın!
    Piyasalar Investment

    Tıklayın ve paranızı kazandıran kriptolara yatırın!

    Pınar Gültekin davasında bir tutuklama daha
    3. Sayfa

    Pınar Gültekin davasında bir tutuklama daha

    Görüş Bildir