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- FED toplantısı ne zaman 2022? ABD Merkez Bankası faiz kararı...
FED toplantısı ne zaman 2022? ABD Merkez Bankası faiz kararı...
Küresel piyasaları şekillendirecek olan FED toplantısının tarihi araştırılıyor. Peki FED toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...
- Haber Merkezi
- 23.02.2022 - 11:32
- Güncelleme : 23.02.2022 - 11:34
Küresel yatırımcıların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (FED) toplantısına çevrildi.
FED üyeleri, yılın ikinci toplantısında faiz kararı için bir araya gelecek.
Şubat ayının son günlerine gelinmesiyle FED'in kararını ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu.
Yatırımcıların yakından takip ettiği FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak araştırılıyor.
Peki şubat ayı FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar..
FED ŞUBAT TOPLANTISI NE ZAMAN?
Şubat ayında Fed toplantısı yapılmayacak. Senenin ikinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde yapılacak.
FED faiz kararı 16 Mart saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.