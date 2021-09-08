- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Eylül 2021 faiz kararı toplantısı
FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Eylül 2021 faiz kararı toplantısı
Küresel piyasaları şekillendirecek olan FED faiz kararı, Eylül ayı için belli olacak. Peki FED toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 09:38
Küresel yatırımcıların gözü kulağı FED toplantısına çevrildi.
Finansal piyasayı şekillendirecek FED toplantısının ardından döviz kurları nasıl etkilenecek merak ediliyor.
Özellikle kripto para piyasasındaki durgunluğun alınacak kararın akabinde hareketlenmesi bekleniyor.
Yatırımcıların yakından takip ettiği FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak araştırılıyor. Peki FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar..
FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
Takvime göre bu ayki FED toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
FED TOPLANTI TARİHLERİ 2021
Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.