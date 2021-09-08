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FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Eylül 2021 faiz kararı toplantısı

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Eylül 2021 faiz kararı toplantısı

Küresel piyasaları şekillendirecek olan FED faiz kararı, Eylül ayı için belli olacak. Peki FED toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...