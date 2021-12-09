FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yılın son faiz kararı...

Küresel piyasaları şekillendirecek olan FED faiz kararı, aralık ayı için belli olacak. Peki FED toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Küresel yatırımcıların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (FED) toplantısına çevrildi.

Finansal piyasayı şekillendirecek FED toplantısının ardından döviz kurları nasıl etkilenecek merak ediliyor.

Döviz kurlarının hareketliliğine bağlı olarak altın piyasası da iniş çıkışlar yaşıyor.

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FED üyeleri, yılın son toplantısında aralık ayı faiz kararı için bir araya gelecek. Yatırımcıların yakından takip ettiği FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak araştırılıyor.

Peki FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar..

FED ARALIK TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 14 Aralık saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed yetkililerinin bu ayki toplantıda tahvil alımlarının azaltılması programının takvimini öne çekmeyi ele alacaklarını ve enflasyon için “geçici” tanımını kullanmayı bırakacaklarını söyledi.