Fed yetkilileri faizi artırmaktan yana Fed yetkilileri, enflasyonun halen yüksek kaldığını belirterek faiz oranlarının artırılmasına destek veriyor.

AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımları, dolara yaptığı destekten dolayı tüm dünyayı yakından etkiliyor.

Fed, politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Son toplantısında faizi sabit bıraktığını açıklayan Fed'in bundan sonra faiz artışına devam etmesi bekleniyor.

Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ile Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyonla mücadele için faiz oranlarının yüksek tutulmasını desteklediklerini açıkladı.

"Enflasyon yüksek"

Bowman, Colorado eyaletinde Bağımsız Topluluk Bankacıları etkinliğinde yaptığı konuşmada, enflasyonun halen çok yüksek olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

Enflasyonu zamanla yüzde 2 hedefimize döndürmek için oranları daha da artırmanın ve bir süre kısıtlayıcı bir seviyede tutmanın muhtemelen uygun olacağını düşünüyorum."

"Daha fazla sıkılaştırma halen masada"

Boston Fed Başkanı Collins de yüksek enflasyonla ilgili zorlukların devam ettiğini belirterek, enflasyonun bazı önemli bileşenlerinin henüz sürdürülebilir bir iyileşme göstermediğini anlattı. Fed'in enflasyon risklerine karşı dikkatli olmasını ve fiyat istikrarına olan bağlılığını desteklediğini anlatan Collins, daha fazla sıkılaştırmanın masadan kalkmadığını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)