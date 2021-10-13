Fed yetkilileri varlık alımlarının kasımda azaltılmasını konuştu

Üst düzey üç Fed yetkisi art arda yaptığı açıklamalarda, varlık alımlarının kasım ayında azaltılması ile ilgili takvimle uyumlu değerlendirmeler yaptı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç yetkilisi dün ekonominin Fed'in kriz dönemi desteğini sonlandırmaya başlamasına olanak sağlayacak kadar toparlandığını belirtti. Açıklamalarla Fed'in daha önce dile getirdiği aylık varlık alımlarını gelecek aydan itibaren azaltmaya başlayacağı konusundaki beklentiler güçlendi.

“FİYAT İSTİKRARI HEDEFİNDE 'BELİRGİN İLERLEME' KRİTERİ KARŞILANDI”

Institute of International Finance yıllık toplantısında konuşan Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, "Ben şahsen fiyat istikrarı hedefimiz konusunda 'belirgin ilerleme' kriterinin karşılandığına ve istihdam hedefi konusundaysa karşılanmak üzere olduğuna inanıyorum." dedi.

Clarida, bu açıklamayla fiyat istikrarı ve istihdam hedeflerine ulaşana kadar Fed'in 120 milyar dolarlık Hazine tahvili ve ipotek teminatlı menkul kıymet alımı yapmaya devam etme taahhüdüne atıfta bulundu.

“VARLIK ALIMLARININ AZALTILABİLECEK”

Fed yetkilileri son para politikası toplantısında varlık alımlarının "yakında azaltılmaya başlanmasına" gerek olabileceğini ve alımların gelecek yıl ortasında sona erebileceğini belirtmişlerdi.

Clarida'nın değerlendirmesi muhtemelen Fed Başkanı Jerome Powell'ın hissiyatının bir yansıması olabilir. Powell önceden yaptığı bir açıklamada varlık alımlarının kasımda azaltılmaya başlanmasına hazırlanmak için yalnızca "ılımlı" bir ABD Eylül tarım dışı istihdamı görmesinin yeterli olacağını ifade etmişti.

“KORONAVİRÜS SALGINI HALA İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ KATILIMINDA SIKINTI OLUŞTURUYOR”

Clarida, her ne kadar koronavirüs salgınının hala istihdam ve işgücü katılımı konusunda sıkıntı oluşturduğunu belirtse de ekonominin güçlendiğini ve "işgücü piyasasındaki koşulların iyileşmeye devam ettiğini" dile getirdi.

Dün farklı yerlerde konuşan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard da varlık alımlarının Kasım'da azaltılmaya başlanması gerektiğini belirttiler.

(Raphael Bostic)

"BENCE İLERLEME SAĞLANDI, FED FAİZ ARTIRABİLİR”

Financial Times'a konuşan Bostic, "Bence ilerleme sağlandı ve ne kadar çabuk yola koyulursak o kadar iyi olur." dedi.

(James Bullard)

"VARLIK ALIMLARI 2022'NİN İLK ÇEYREĞİNDE SONLANABİLİR"

Bullard ise CNBC'ye yaptığı açıklamada varlık alımlarının 2022'nin ilk çeyreğine kadar sonlandırılmasını istediğini belirterek, "bu sayede enflasyonun yüksek seviyede kalması ya da daha da yükselmesi durumunda Fed'in ilkbaharda veya yazın faizleri artırabileceğini" ifade etti.

