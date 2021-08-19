Fed'den varlık alımlarının azaltılması sinyali

Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayınlandı. Ekonomistler tutanakların satır aralarındaki mesajlara odaklandı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına ait tutanaklar, varlık alımlarının hızının ekonomik koşulların Fed'in hedeflerini karşılamasının ardından bu yıl düşürülmesinin muhtemel olduğunu ortaya koydu.

VARLIK ALIMLARINI AZALTMA VE MEKANİZMALARI TARTIŞILIYOR

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin temmuz ayı toplantısında varlık alımlarını azaltma zamanlamasını ve mekanizmalarını tartıştığını gösterdi.

FİYAT İSTİKRARI HEDEFİNDE İLERLEME VAR

Belirsizliğin oldukça yüksek olduğunu belirttiği kaydedilen tutanaklarda, çoğu üyenin fiyat istikrarı hedefinde ise "önemli ölçüde ilerleme" standardına ulaşıldığını belirttiği kaydedildi.

BAZI ÜYELER VARLIK ALIMLARINI AZALTMAK İÇİN 2022'NİN BAŞINA KADAR BEKLEMEYİ TERCİH EDİYOR

Fed'in tutanaklarında, "Geleceğe bakıldığında, üyelerin çoğu, ekonominin beklendiği gibi geniş bir şekilde toparlanması koşuluyla, varlık alımlarının hızını bu yıl düşürmeye başlamanın uygun olabileceği kanaatinde olduklarını belirttiler." ifadesi yer aldı. Bazı yetkililerin ise varlık alımlarının hızında bir azalmanın gelecek yılın başlarında uygun hale gelme olasılığının daha yüksek olduğunu belirttiğine işaret edilen tutanaklarda, üyelerin komitenin politikasında değişiklik yapmadan önce bildirimde bulunacağı konusunda hemfikir olduğu ifade edildi.

"ZAMANLAMA EKONOMİNİN GİDİŞATINA BAĞLI"

Tutanaklarda, bu eylemlerin zamanlamasının ekonominin gidişatına bağlı olacağını belirttiği aktarıldı.

BAZI ÜYELER ENFLASYONA YÖNELİK YUKARI YÖNLÜ RİSKLERE DİKKATİ ÇEKTİ

Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik ve risklerin de tartışıldığı toplantının tutanaklarında birçok üyenin aşılamadaki ilerlemenin yavaşlamasının ve delta varyantına dair gelişmelerin ekonomik görünüm için aşağı yönlü riskler oluşturmasıyla belirsizliğin oldukça yüksek olduğunu belirttiği kaydedildi.

Tutanaklarda, "Bazı üyeler, arz kesintileri ve işgücü sıkıntıları tahmin edilenden daha uzun süre devam edebileceği ve fiyatlar ile ücretler üzerinde şu anda varsayıldığından daha büyük veya daha kalıcı etkileri olabileceği endişeleriyle bağlantılı olarak enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler olduğunu belirtti." değerlendirmesi yer aldı.

Fed'in tutanaklarında, enflasyondan endişe duyan üyelerin son enflasyon okumalarının tahmin edilenden daha kalıcı olabileceği riski nedeniyle varlık alımlarının azaltılmasının nispeten kısa sürede başlamasının daha ihtiyatlı olacağını savunduğu aktarıldı.

TUTANAKLARDA DELTA VARYANTI VURGUSU

Tutanaklarda, bazı üyelerin delta varyantının yayılmasına bağlı artan koronavirüs vakalarının işe ve okula dönüşte gecikmelere neden olabileceğine ve bu nedenle ekonomik toparlanmayı azaltabileceği risklerine dikkati çektiği vurgulandı.