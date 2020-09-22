Fed'e göre, ABD ekonomisi koronavirüs salgınından kurtulacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın piyasalarca beklenen konuşmasının notlarında Fed'in, ihtiyaç olduğu sürece destek verebilmek için gereken tüm araçlara sahip olduğunu vurgulamak var.

Açıklanan ekonomik veriler incelendiğinde görüntü olumlu olmasa da Fed Başkanı Jerome Powell, yapılabileceklerin koronavirüsün yol açtığı krizi önleyeceğine inanıyor.

"BELİRSİZLİK KRİZ ÖNCESİ DÜZEYDE"

Powell'ın, ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün yapması beklenen konuşmanın notlarına göre, istihdam ve genel anlamda tüm ekonomi, ekonomide geleceğin yüksek düzeyde belirsizliği nedeniyle kriz öncesi düzeylerin altında bulunuyor.

“ÇIKIŞ YOLU VİRÜSÜN KONTROL ALTINDA TUTULMASINA VE POLİTİKA ÖNLEMLERİNE BAĞLI”

Powell'a göre, "Önümüzdeki, bizi geleceğe götürecek olan yol, virüsün kontrol altında tutulmasına ve hükümetin her düzeyinde alınan politika önlemlerine bağlı olacaktır."

FED, İHTİYAÇ OLDUĞU SÜRECE DESTEK VERECEK

Fed'in "ihtiyaç duyulduğu sürece" destek sağlamak için "tüm araçlarını" kullanmaya kararlı olduğunu vurgulayan Powell'a göre, ABD ekonomisi koronavirüs salgınından tamamen kurtulacak.