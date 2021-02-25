Fed'in açıklamaları küresel piyasalara moral verdi

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin endişeleri yatıştırması ile pozitif bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Para Politikası Raporu'na ilişkin salı günü Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde sunum yapan Jerome Powell, dün de Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bir sunum gerçekleştirdi.

POWELL: FED'İN ENFLASYON HEDEFLERİNE ULAŞMASI 3 YILDAN FAZLA SÜRMEYECEK

Powell, Fed'in enflasyon hedeflerine ulaşmasının 3 yıldan fazla sürebileceğini belirterek, ekonomi normale dönerken enflasyonun oynak olabileceğini, ancak bunu geçici olarak gördüklerini kaydetti. Gerekirse Fed'in enflasyondaki artışla mücadele edebilecek araçlara sahip olduğunu ifade eden Powell'ın açıklamaları, Fed'in faiz oranlarında uzun bir süre değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyesinde bırakmayı planladığı şeklinde yorumladı.

GEORGIEVA: TOPARLANMA BEKLENTİLERİ ÜLKELER ARASINDA AYRIŞTI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da dün yaptığı açıklamada, ekonomideki toparlanma beklentilerinin ülkeler ile bölgeler arasında tehlikeli biçimde ayrıştığını belirterek, "Ülkeler arası ve ülkeler içindeki bu tehlikeli ayrışmayı tersine çevirmek için güçlü politika eylemlerinin alınması gerek" uyarısında bulundu.

Bu gelişmeler ve koronavirüs salgınında aşılama konusunda sağlanan ilerlemenin etkisiyle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde düşüşün sınırlı kalması dikkati çekti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün gördüğü yüzde 1,4350'den yüzde 1,3770'e gerilemesi sonrası tekrar yükselişe geçerek, yüzde 1,40'ın hemen üzerinde dengelendi.

ABD BORSALARI YÜKSELİŞTE

Dün Dow Jones endeksi, yüzde 1,35 değer kazanarak 31.961,86 puanla kapanış rekorunu kırarken, S&P 500 endeksi yüzde 1,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,99 yükseliş kaydetti.