Fed'in açıklamaları küresel piyasaları yükseltemedi

Geçen hafta Fed politika faizini sabit tuttuğunu belirtmiş ve ekonomi için kriz henüz geçmese de gelişmelerin olumlu olacağına dair görüşlerini dile getirmişti. Ancak bu satıcılı seyri değiştirmedi.

Fed hafta içindeki toplantısında faiz oranlarını ve varlık alım miktarlarını değiştirmezken, toplantı sonrası açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell'ın olumlu yaklaşımı dikkati çekmişti.

KORONAVİÜS VAKALARINDAKİ ARTIŞ, PİYASALARDA TEDİRGİNLİK SEBEBİ

Buna karşılık koronavirüs salgınında delta varyantıyla artmaya devam eden vaka sayıları, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve küresel bazda beklentilerin uzağında kalan makro ekonomik veri akışıyla küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi

ANALİSTLER AVRUPA'DAN OLUMLU SONUÇLAR BEKLİYOR

Avrupa borsaları Almanya hariç sınırlı da olsa yükseldi, Analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarında ve varlık alımlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini kaydederken, İngiltere'de kaldırılan koronavirüs kısıtlamalarıyla birlikte hızlanan ekonomik toparlanmanın BoE'nin duruşunu şahinleştirebileceğini ve bankanın gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artırımına ilişkin ipucu verebileceğini ifade etti.

ASYA'DA ABD-ÇİN GERİLİMİ ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Asya borsaları bu hafta karışık seyreden küresel pay piyasalarından negatif ayrışırken, Çin ile ABD arasında Hong Kong üzerinden devam eden gerilim söz konusu eğilimde baş rolü oynadı

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı Fed'in faiz kararının ardından yükseliş eğilimine geçerek analistlerin teknik açıdan önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1.830 seviyesine kadar yükselse de burada tutunamadı ve haftayı yüzde 0,7 artışla 1.814 dolardan tamamladı.

BRENT PETROL VARİL FİYATI ARTTI

Petrolde arz tarafında devam sıkışıklık ve artan taleple Brent petrolün varil fiyatı yükseliş eğilimini üst üste ikinci haftaya taşıyarak, haftalık bazda yüzde 1,9 artışla 75 dolara çıktı.

KRİPTO PARADA ARTIŞ YAŞANDI

ABD'li teknoloji devi Amazon'un kripto para piyasasına gireceğine yönelik söylentiler kripto para piyasasında yükselişe sebep olurken, Bitcoin 14 Haziran haftasından bu yana ilke kez 40.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.