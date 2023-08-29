Fed'in altına etkisi! Altın fiyatları yükselişe geçti "Güvenli liman" altın, bugünkü değer artışlarıyla yükseliş seyrine geri döndü.

AA

Dün 1.645-1.621 lira bandında harekete eden altının gram fiyatı günü, önceki kapanışın hemen altında 1.634 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe serbest piyasada yükselişle başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gramı 1.647 liradan, çeyrek altın 2 bin 721 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 90 liradan, tam altın 10 bin 887 liradan ve yarım altın ise 5 bin 443 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı: 1.924 dolar

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 1.924 dolardan işlem görüyor.



Altın fiyatında Fed etkisi

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik beklentilerinin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Ons altının destek ve direnç konumu

Bugün yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların direnç, 1.905 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.