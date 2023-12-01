Fed'in faiz kararı 13 Aralık'ta açıklayacak! Hedef enflasyonu yüzde 2'ye düşürmek ABD'nin enflasyonunu düşürmek için atılan faiz adımlarının piyasalara etkisi çok büyük. Fed'in yılın son toplantasında faizi sabit bırakması bekleniyor.

AA

ABD'de koronavirüs salgının ardından yükselişe geçen enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

Buna karşın Mart 2020'den Ocak 2022'ye kadar faizleri yüzde 0,25'te sabit bırakan Fed, temmuz ayında 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,5 aralığına kadar yükselti.

Enflasyonu yüzde 2'lik hedefe düşürmek için sözlü yönlendirmelerine devam eden Fed yetkilileri, faizleri kasıma kadar bu seviyede sabit tuttu.

Fed, yılın son faiz kararını 13 Aralık'ta açıklayacak

Yılın son faiz kararını 13 Aralık'ta açıklayacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini aynı aralıkta sabit tutması bekleniyor.

Bankanın atacağı adımların fiyatlamalarda etkili olması öngörülürken bu duruşun ocaktaki toplantıda da süreceği tahmin ediliyor.

Fed'in açıklamaları piyasaya yön veriyor

Bu süreçte, Fed yetkilerinin açıklamaları, kurum tutanakları ve ülkede açıklanacak ekonomik verilerin piyasalara yön vermesi bekleniyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalara odaklandığını ifade ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)