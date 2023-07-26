Fed'in faiz kararı bugün açıklanıyor Tüm ekonomilerin odağında olan Fed'in faiz kararı bugün saat 21.00'de açıklanacak. Fed kararının ardından ise Fed Başkanı Powell'ın konuşması izlenecek.

AA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izliyor.

Fed'in bir yılı aşkın süredir devam şahin politikalarının ne yönde devam edeceğine yönelik soru işaretlerinin bugün sınırlı da olsa azalması bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyaller de yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'den 25 baz puan artırım bekleniyor

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, politika metni ve Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Şu anda Fed'in politika faizi haziranda aldığı karara yüzde 5 ve 5,25 bandında bulunuyor.

Bankanın gelecek döneme ilişkin net bir mesaj vermesi beklentisi zayıf

Banka'nın gelecek döneme ilişkin net bir mesaj vermesinin politika alanını daraltabileceği endişesiyle düşük bir ihtimal olduğunu aktaran analistler, buna karşın karışık sinyaller veren makroekonomik verilerin de göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

IMF'nin ABD için büyüme beklentisi

ABD ekonomisinin, bu yıl yüzde 1,8 ve 2024'te yüzde 1 büyümesinin beklendiği bildirilirken, IMF'nin nisan ayındaki tahminlerinde, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,6 ve 2024'te yüzde 1,1 büyüyeceği öngörülmüştü.

New York borsasındaki yükseliş devam etti

Dün New York borsasında, yükseliş eğilimini üst üste 12. işlem gününe taşıyan Dow Jones endeksi günü yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 artışla tamamladı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi düştü

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 azalışla 6.605,04 puandan tamamladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

15.00 ABD haziran ayı inşaat izinleri

17.00 ABD, haziran ayı yeni konut satışları

21.00 Fed'in faiz kararı

21.30 Fed Başkanı Powell'ın konuşması