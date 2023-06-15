Fed'in kararı Bitcoin'e değer kaybettirdi

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi sabit tuttu. Fed’in faiz artırımına ara vermesini açıklamasının ardından kripto para piyasalarında geri çekilme yaşandı.
Fed kararının hemen öncesinde 26 bin doları gören Bitcoin 24 bin 902 dolara kadar geriledi.
Bu sabah ise 24.990 dolardan işlem gördü.
Toplam piyasa değeri
Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri uzun bir aranın ardından 1 trilyon doların altını test etti.
Diğer kripto paralar
Ethereum'da ise yüzde 5,6'lık düşüş yaşayarak 1.630 dolar bölgesini gördü.
Altcoinler ise geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan sert geri çekilmelerden sonra ortalama yüzde 5’in üzerinde değer kayıplarıyla dünü noktaladı.
Kripto paralarda son durum
Ethereum 1.642,00 dolar / yüzde 5,86 düştü
Tether 0,9972 dolar / yüzde 0,31 düştü
BNB 237,09 dolar / yüzde 3,89 düştü
USD Coin 1,0036 dolar / yüzde 0,36 arttı
XRP 0,47360 dolar/ yüzde 5,88 arttı