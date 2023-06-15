Fed'in kararı Bitcoin'e değer kaybettirdi Kripto parada en fazla işlem gören para birimi Bitcoin yüzde 3,5 düşüşle bugün toplam 906 dolar kayıpla 25 bin 21 dolardan güne başladı.

ensonhaber.com

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi sabit tuttu. Fed’in faiz artırımına ara vermesini açıklamasının ardından kripto para piyasalarında geri çekilme yaşandı.

Fed kararının hemen öncesinde 26 bin doları gören Bitcoin 24 bin 902 dolara kadar geriledi.

Bu sabah ise 24.990 dolardan işlem gördü.

Toplam piyasa değeri

Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri uzun bir aranın ardından 1 trilyon doların altını test etti.

Diğer kripto paralar

Ethereum'da ise yüzde 5,6'lık düşüş yaşayarak 1.630 dolar bölgesini gördü.

Altcoinler ise geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan sert geri çekilmelerden sonra ortalama yüzde 5’in üzerinde değer kayıplarıyla dünü noktaladı.

Kripto paralarda son durum

Ethereum 1.642,00 dolar / yüzde 5,86 düştü

Tether 0,9972 dolar / yüzde 0,31 düştü

BNB 237,09 dolar / yüzde 3,89 düştü

USD Coin 1,0036 dolar / yüzde 0,36 arttı

XRP 0,47360 dolar/ yüzde 5,88 arttı