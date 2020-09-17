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- Fed’in kararı küresel piyasaları karıştırdı
Fed’in kararı küresel piyasaları karıştırdı
- AA
- 17.09.2020 - 10:14
- Güncelleme : 17.09.2020 - 10:14
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Jerome Powell, faizleri yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğunu açıkladı. Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı karar metninde, 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmemesi dikkati çekti.
DOW JONES ENDEKSİ YÜZDE 0,13 ARTTI
Karar sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti.
TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ OYNAKLIK DEVAM ETTİ
Teknoloji hisselerindeki oynaklığın devam etmesi yatırımcıların risk algısını artırırken, dolar endeksi ise sınırlı yükselişle 93,4'e çıktı.
FED’İN AÇIKLAMASI KÜRESEL RİSK İŞTAHINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK
Analistler, Fed'in karar metni ve Powell'ın açıklamalarının ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklere işaret ettiğini, bunun da küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi.
AVRUPA'DA KARIŞIK BİR SEYİR İZLENDİ
Avrupa tarafında, bugün gerçekleştirilecek İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) toplantısı öncesi, dün karışık bir seyir izlendi.
Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 düşüş kaydetti. Sterlin/dolar paritesi ise dünkü yüzde 0,6'lık yükselişi sonrası bugün Asya piyasalarında yüzde 0,3 değer kaybederek 1,2940'a indi.
JAPONYA MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ
Bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 0,1'de bıraktı. Sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yenlik borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yenlik Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyuran BoJ, ekonominin yavaş yavaş yeniden başlayan faaliyetle toparlanacağı sinyalini verdi.
JAPONYA'DA NİKKEİ 225 ENDEKSİ YÜZDE 0,7 DEĞER KAYBETTİ
Karar sonrası, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.
Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kaybetti.
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN AÇIKLANACAK VERİLER:
10.00 Türkiye, temmuz ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı TÜFE
14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, konut başlangıçları ve inşaat izinleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
15.30 ABD, eylül ayı Philadelphia Fed imalat endeksi