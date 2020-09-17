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Fed’in kararı küresel piyasaları karıştırdı

Fed’in kararı küresel piyasaları karıştırdı

Küresel piyasalar, ne kadar beklentinin doğrultusunda gerçekleşse de ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından karışık bir seyir izliyor.