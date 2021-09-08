Fed’in tahvil alımlarını bu yıl azaltmaya başlaması gündeme geldi

St. Louis Fed Başkanı Bullard, istihdam artışındaki yavaşlamaya rağmen, Fed'in tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlaması gerektiğini açıkladı.

St. Louis ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı James Bullard, geçen ay istihdam artışındaki yavaşlamaya rağmen, aslında iş olanaklarının devam etmesi gerekçesiyle, bankanın devasa tahvil alımlarını azaltmaya bu yıldan başlaması gerektiğine dair bir demeç verdi.

TARIM DIŞI İSTİHDAM ARTIŞI YAVAŞLADI

ABD'de ağustos ayı tarım dışı istihdam artışı, 235 bin ile beklentilerden fazla yavaşladı. İşsizlik ise yüzde 5,2 seviyesinde beklentilere paralel açıklandı. Koronavirüs vakalarındaki yeniden artış nedeniyle eğlence ve konaklama sektöründe işe alımların durmasının ardından ABD'de istihdam, ağustos ayında 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

“ABD’DE İŞ OLANAĞI VAR VE İŞÇİLERE TALEP SÜRÜYOR”

Bullard, istihdam piyasasındaki toparlanmanın sekteye uğradığına dair endişeleri reddederek Financial Times ile yaptığı söyleşide, "İşçilere çok fazla talep var ve işsizlere yönelik daha fazla iş olanağı bulunuyor." dedi.

“FED VARLIK ALIMLARINI BU YIL AZALTMAYA BAŞLAYACAK”

Bullard, ağustos ayı sonlarında, Fed'in varlık alımlarını yakında azaltmaya başlamasını ve bu süreci gelecek yılın ilk çeyreğine kadar tamamlamasını istediğini söylemişti. Şimdi de Bullard, Financial Times ile söyleşisinde, "Büyük resme göre, Fed varlık alımlarını bu yıl azaltmaya başlayacak ve gelecek yılın ilk yarısında bitirecek." açıklamasını yaptı.