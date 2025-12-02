FIAT Professional’dan yerli Ulysse’nin üretimi ve satışı başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

FIAT Professional, ticari araç kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Tofaş tarafından üretilen yerli Scudo ailesine şimdi bir üye daha katıldı. Van ve Combi gövde tiplerinden sonra yolcu taşımacılığı için kapsamlı bir çözüm sunan 8+1 koltuklu binek/minibüs versiyonu Fiat Ulysse’nin üretimi Tofaş Fabrikası’nda başladı. Lansmana özel fiyat ve kredi avantajlarıyla satışa sunulan yerli üretim Fiat Ulysse, Lounge ve Konfor isimli iki farklı donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 3+3+3 koltuk düzeniyle birlikte yüksek konforlu ve geniş bir yaşam alanı sunan yerli Ulysse’de, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombinlenen 180 HP gücünde verimli 2.2 Multijet motor bulunuyor.

FIAT Professional’ın orta ticari segmentteki güçlü oyuncusu yerli Scudo ile 2025 yılında dikkat çekici bir başarıya imza attıklarını söyleyen FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, “Scudo Van ve Combi gövdeleriyle bu modelimiz yılın ilk 10 ayında 6 bin 425 adetlik toplam satışa ulaştı. Bu performansıyla yüzde 32 segment payı elde eden Scudo ailesi, segmentinde lider konumda. Tofaş Fabrikası’nda üretimine başlanan Ulysse ile FIAT Professional’ın pazardaki gücü daha da artacak. Ulysse’nin yerlileşmesi hem ürün gamımızı güçlendirecek hem de rekabet avantajımızı ileriye taşıyacak. Scudo’da yakaladığımız ivmeyi yerli Ulysse ile sürdürmeye kararlıyız” dedi.

Markanın orta ticari segmentteki güçlü oyuncusu yerli Fiat Scudo ile 2025 yılında dikkat çekici bir başarıya imza attıklarını söyleyen FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, “Scudo Van ve Combi gövdeleriyle bu modelimiz yılın ilk 10 ayında 6 bin 425 adetlik toplam satışa ulaştı. Bu performansıyla yüzde 32 segment payı elde eden Scudo ailesi, segmentinde lider konuma ulaştı. Tofaş Fabrikası’nda yerli olarak üretimine başlanan Ulysse minibüs ile pazardaki gücümüz daha da artacak. Ulysse’nin yerlileşmesi ürün gamımızı güçlendirecek ve rekabet avantajımızı ileriye taşıyacak. Scudo’da yakaladığımız ivmeyi yerli Ulysse ile sürdürmeye kararlıyız.” dedi.

ÜST DÜZEY KONFORUYLA GERÇEK BİR PROFESYONEL

FIAT’ın yüksek konforu ve geniş iç hacmi ile özel taşımacılık ve transfer yapan sektörlerin yanı sıra geniş ailelerin seyahat beklentilerini karşılamak üzere geliştirilen modeli Ulysse, şık tasarımıyla markanın ticari araç tasarım dilini yansıtıyor. Modele özgü ön farlar dikkat çekerken, güncellenen kabin tüm yolcular için daha lüks bir deneyim sunuyor. 10 inçlik dijital renkli gösterge paneli sürücünün yol koşullarında verileri rahatça okumasını sağlıyor. Sezgisel arayüzü ve akıllı telefon yansıtma özellikleri kullanım kolaylığı sunarken, yeni çok fonksiyonlu direksiyon araca hem şıklık hem de pratiklik katıyor.

Lounge ve Konfor donanım seviyelerine sahip yerli Ulysse, 3+3+3 koltuk düzeniyle yüksek konforlu ve geniş bir yaşam alanı sunuyor. Karartılmış arka camlar, okuma lambaları ve panoramik cam tavanla her yolculuk daha keyifli hale geliyor. Otomatik açılan elektrikli sürgülü yan kapılar kullanım kolaylığı sağlıyor. 2 metrenin altındaki yüksekliği sayesinde garaj erişilebilirliği avantajı sunan model, 980 litreye ulaşan bagaj hacmiyle günlük ve uzun yolculuklara uygun geniş yükleme alanı sağlıyor.

180 HP’LİK VERİMLİ DİZEL MOTOR VE 8 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN

Yerli üretim Ulysse, 2.2 Multijet 4 dizel motor ve 8 ileri tam otomatik şanzıman kombinasyonuyla yollara çıkıyor. 180 HP güç ve 400 Nm tork üreten motor, WLTP standartlarına göre 6,6-7,4 l/100 km birleşik yakıt tüketimi sunuyor. GSRv2 standartlarını karşılayan güvenlik donanımlarının başında Çarpışma Uyarı ve Acil Durum Frenleme Sistemi (AEBS), Trafik İşareti Tanıma, Yorgunluk Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi ve Akıllı Hız Asistanı geliyor. Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları ile ön yan hava yastıkları standart olarak sunulurken, ikinci ve üçüncü sıra perde hava yastıkları tüm yolcuların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

KONFORUN VE TEKNOLOJİNİN ZİRVESİ: ULYSSE

Yerli üretim Fiat Ulysse, Lounge ve Konfor donanım seviyeleriyle satın alınabiliyor. Aracın zengin donanım listesinde öne çıkanlar:

-Panoramik cam tavan

-17” elmas kesim alaşım jantlar, EcoLED ön farlar

-Elektrikli ve otomatik açılan iki sürgülü yan kapı

-Eller serbest girişli yan kapılar

-8+1 oturma düzeni (3+3+3)

-10 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay & Android Auto uyumluluğu

-Çift bölgeli otomatik klima + arka bağımsız klima

-Bağımsız açılabilir bagaj camı, ekstra karartılmış arka camlar

-Deri direksiyon, kararan dikiz aynası, elektrikli katlanır-ısıtmalı yan aynalar

-Anahtarsız giriş-çalıştırma, elektronik park freni, kablosuz şarj pedi