Filipinler heyeti turizmi güçlendirmek için Türkiye'ye geldi

Filipinler'den daha fazla turistin Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye'den de Filipinler'e gidilmesini sağlamak için görüşmeler başlatıldı.

Türkiye’ye daha fazla Filipinli turist getirmek için Filipinli bir heyet Türkiye’ye geldi.

Heyette Filipinler Turizm Bakanlığı’na bağlı Ürün ve Pazar Geliştirme Direktörü Dr. Paulo Benito S. Tugbang, Filipinler'deki Bohol ve Cebu’nun devlet nezdindeki temsilcileri ve Orientours Company Ltd. Başkanı Joebert Opulencia yer aldı.

Filipinler’in Türkiye Büyükelçisi heyete katıldı

Filipinler’den gelen heyete, Filipinler’in Ankara’da bulunan Türkiye Büyükelçisi-Maria Elena Algabre ve Filipinler İstanbul Başkonsolosu-Arvin de Leon da eşlik etti.

Heyet, turizmcilerle bir araya geldi

Heyet, İstanbul’da, Türkiye’nin önde gelen tur operatörleri, seyahat acenteleri, havayolları ve sektörün önde gelen temsilcilerinin de katılımıyla, Türkiye’deki paydaşlarla turizm hareketliliğine karşılıklı değer yaratma üzerine pozitif görüşmeler gerçekleştirdi.

“Filipinler’e gel gel gel…”

Sektör profesyonelleriyle yapılan buluşmada, açılış konuşmasını yapan Filipinler’in Türkiye Büyükelçisi-Maria Elena Algabre, “Bugün ülkemizin güzelliklerini, turistler için ilgi çekici özelliklerini, ulaşım imkanlarını, leziz Filipin mutfağını sizlerle paylaşacağız. Bu paylaşımları yapmak üzere Filipinler’den gelen heyetimiz sizlere çok keyifli bir sunum hazırladı.” diyerek, Türkçe “Filipinler’e gel gel gel…” diyerek konuşmasını tamamladı.

Türkiye ile karşılıklı turizm hareketliğini geliştirmek istiyor

Açılış konuşmasının ardından Filipinler Turizm Bakanlığı’na bağlı Ürün ve Pazar Geliştirme Direktörü Dr. Paulo Benito S. Tugbang, “Türkiye ile karşılıklı olarak turizm hareketliliğimizi geliştirmek için İstanbul’a gelmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Avrupa ve Asya arasında köprü görevi gören, zengin tarihi ve güzellikleri ile Türkiye, turistler için son derece cazip bir ülke. Biz de kültürel olarak çok zengin bir ülkeyiz, Çin, Malezya, Amerika ve İspanyol kökenli çok fazla vatandaşımız var, bu sebeple biz de ülke olarak Türkiye gibi dünyada kültürler arası köprü kuran bir ülkeyiz.” dedi.

Türkiye'ye her yıl 95 bin Filipinli turist geliyor

Pandemiden önce Türkiye’ye yılda ortalama 95 bin Filipinli turistin geldiğini belirten Tugbang, Türkiye’den ise Filipinlere her yıl artış ivmesi ile 8 bin 500 seyahat severin geldiğini aktardı.

"2023’te 100 bin Filipinli gelecek"

Tugbang, “Dünya genelinde pandemi önlemlerinin gevşetilerek normal hayata dönüşle beraber, Türkiye’ye gelecek Filipinlilerin de sayısının 2023’le birlikte 100 bin rakamlarının üzerine çıkacağını düşünüyoruz, biz de Filipinler olarak her yıl daha fazla Türk gezgini ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız.” dedi.

Filipinli turistler Türkiye’de en çok İstanbul’u tercih ediyor

DHA'nın haberine göre, bunun yanı sıra Türkiye’yi ziyaret eden Filipinli turistlerin Türkiye’de en çok İstanbul’u tercih ettikleri ayrıca kültür tatili seven Filipinli turistlerin Efes Antik Kenti’ni de ziyaret ettiklerini belirtti.