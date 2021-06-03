Filyos Limanı yarın hizmete açılacak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı ve açılışı yarın yapılacak.

Yarın açılışı yapılacak olan Filyos Limanı, yapılandığı bölgeye sağlayacağı ekonomik katkılar ve istihdam olanağının yanı sıra Osmanlı döneminde Sultan Abdülhamit'in ortaya koyduğu bir projenin gerçekleşmesi açısından da önem taşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılışı planlanan Filyos Limanı'na ilişkin bilgi verdi.

"FİLYOS LİMANI ÜLKENİN GURUR PROJELERİNDEN BİRİ"

Türkiye'yi kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu ve haberleşme altyapısıyla büyüklüğüne ve hedeflerine yaraşır olanaklara eriştirmek için çalışmaları büyük bir heyecan ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, "Mavi Vatan"da güçlenen hakimiyetin bir nişanesi olan Filyos Limanı'nın da ülkenin gurur projeleri arasında yer aldığını söyledi.

SULTAN ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE HAZIRLANDI

Karaismailoğlu, "Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan 'Anadolu'da Genel Üretim Raporu'nda dahi yer alan, 150 yıllık hayalimiz Filyos Limanı Projesi'ni hayata geçirmek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetlerine nasip oldu." dedi.

"FİLYOS LİMANI, BÖLGESEL DENİZ TİCARETİNİN YENİ MERKEZLERİNDEN OLACAK"

Karadeniz hinterlandının en önemli deniz kapısı niteliği taşıyan Filyos Limanı'nın, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Zonguldak kıyılarında bulunan Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde, hem bölgeyi hem de ülkeyi lojistik alanda bir adım daha ileriye taşıyacak dev lojistik merkez projesidir." diye konuştu.

25 MİLYON TON KONTEYNER ELLEÇLEME KAPASİTESİ

Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nın hizmete girdiğinde yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacağına işaret ederek, "Filyos Limanı, sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline dönüşecek." ifadelerini kullandı.

LİMANIN KAPASİTESİ

Filyos Limanı'nın tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Burası, Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olarak tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Filyos Limanı'nın kapasitesine ilişkin teknik bilgileri de paylaşan Karaismailoğlu, burasının 14 metre derinliğindeki rıhtımı sayesinde 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemileri ile 8 bin TEU'luk konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtımla 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileriyle 14 bin TEU'luk konteyner gemilerine hizmet vereceğini ve limanda, aynı anda farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesinin yapılabileceğini dile getirdi.

"DOĞALGAZ KEŞFİNDEN SONRA ALANI GENİŞLETİLDİ"

Filyos Limanı'nın önemli bir misyonu daha üstleneceğini belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bizleri milletçe sevince boğan doğalgaz keşfinden sonra Türkiye Petrolleri AO'nun Filyos Limanı ve geri sahasından yararlanması için limanımıza tahsis edilen alan da genişlemiştir. Doğalgaz çalışmaları için gereken lojistik destek limanımızdan sağlanacak. Filyos Limanı hizmete girdiği ilk günden itibaren bölgemizi kalkındıracak, ekonomiye, istihdama büyük bir katkı verecektir. Elbette sadece limanı yapmakla iş bitmiyor. Bu limanın bağlantı koridorlarını da en iyi şekilde tesis etmeniz gerekiyor. Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı Bağlantısı Projesi ile 12 kilometre demir yolu ve 4,5 kilometre kara yolu inşa edeceğiz."