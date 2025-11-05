Finans kuruluşu Nomura'dan para politikası yorumu

Bu hafta başında Türkiye'nin ekim ayı enflasyonu açıklandı.

Japonya merkezli uluslararası finans kuruluşu Nomura'nın Kıdemli Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu toplantısında öngörülerini paylaştı.

"ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA"

Bu hafta başında açıklanan enflasyon rakamlarının ardından Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere ilişkin İmamoğlu, ekim enflasyonunun, yıllık bazda yüzde 32,87 ile beklentilerin altında gerçekleştiğini söyledi.

İmamoğlu, Türkiye'de bu yıl sonunda enflasyonu yüzde 31,2 seviyesinde öngördüklerini dile getirerek yıl içindeki dalgalanmalar, küresel piyasaları etkileyen gümrük politikaları, altın fiyat artışı ve özellikle don ve kuraklığın gıda fiyatlarını etkilemesiyle enflasyon tahminlerini bu seviyeye revize ettiklerini anlattı.

DON VE KURAKLIĞIN ETKİSİ

Bahar aylarındaki don ve yazın yaşanan kuraklığın gıda enflasyonunu tahminlerinin çok ötesinde bir noktaya taşıdığını ifade eden İmamoğlu, "Sadece gıda enflasyonundaki beklenmedik etkiyi çıkarsak, yıl sonu enflasyonu yüzde 30'un altında olurdu. Dolayısıyla, 'şu noktada yanlış yapıldı' diyemem ama siyasi, küresel ve iklim gibi birçok etken bir araya geldi bu sene ve dezenflasyon beklediğimizden yavaş gerçekleşiyor ama dezenflasyon gerçekten yaşanıyor. Bunun hissedilmesi biraz zorlaşıyor olabilir." dedi.

"YABANCI YATIRIMCININ BİR GÖZÜ DE BONO VE TAHVİLDE"

İmamoğlu, yabancı yatırımcıların yaklaşımına ilişkin ise yabancı yatırımcıların şu an çoğunlukla "carry trade" işlemlerinde pozisyon aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: