Finans kuruluşu Nomura'dan para politikası yorumu

- Nomura'nın Kıdemli Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, Türkiye'de ekim enflasyonunun beklentilerin altında yüzde 32,87 olarak gerçekleştiğini belirtti.
- Yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 31,2 olarak revize ettiklerini söyleyen İmamoğlu, gıda fiyatlarındaki artışın tahminlerin üzerindeki etkisine dikkat çekti.
- İmamoğlu, siyasi, küresel ve iklimsel faktörlerin dezenflasyon sürecini yavaşlattığını ifade etti.
Bu hafta başında Türkiye'nin ekim ayı enflasyonu açıklandı.
Japonya merkezli uluslararası finans kuruluşu Nomura'nın Kıdemli Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu toplantısında öngörülerini paylaştı.
"ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA"
Bu hafta başında açıklanan enflasyon rakamlarının ardından Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere ilişkin İmamoğlu, ekim enflasyonunun, yıllık bazda yüzde 32,87 ile beklentilerin altında gerçekleştiğini söyledi.
İmamoğlu, Türkiye'de bu yıl sonunda enflasyonu yüzde 31,2 seviyesinde öngördüklerini dile getirerek yıl içindeki dalgalanmalar, küresel piyasaları etkileyen gümrük politikaları, altın fiyat artışı ve özellikle don ve kuraklığın gıda fiyatlarını etkilemesiyle enflasyon tahminlerini bu seviyeye revize ettiklerini anlattı.
DON VE KURAKLIĞIN ETKİSİ
Bahar aylarındaki don ve yazın yaşanan kuraklığın gıda enflasyonunu tahminlerinin çok ötesinde bir noktaya taşıdığını ifade eden İmamoğlu, "Sadece gıda enflasyonundaki beklenmedik etkiyi çıkarsak, yıl sonu enflasyonu yüzde 30'un altında olurdu. Dolayısıyla, 'şu noktada yanlış yapıldı' diyemem ama siyasi, küresel ve iklim gibi birçok etken bir araya geldi bu sene ve dezenflasyon beklediğimizden yavaş gerçekleşiyor ama dezenflasyon gerçekten yaşanıyor. Bunun hissedilmesi biraz zorlaşıyor olabilir." dedi.
"YABANCI YATIRIMCININ BİR GÖZÜ DE BONO VE TAHVİLDE"
İmamoğlu, yabancı yatırımcıların yaklaşımına ilişkin ise yabancı yatırımcıların şu an çoğunlukla "carry trade" işlemlerinde pozisyon aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
Yabancıların bir gözü de bono ve tahvilde. Yani Türk lirası cinsinden uzun vadeli borçlanma aracını ne zaman alabileceklerini takip ediyorlar. Enflasyonun hızla düşeceğine inandıkları dönemlerde tahvilleri de satın alıyorlar. Carry trade'de olanlar, enflasyon hızlı düşerse uzun vadeli tahvillerde pozisyonlanacaktır. Piyasa politika seçimlerine göre kendi pozisyonunu alıyor. Şu anda tahvillere bir miktar giriş oldu, yüzde 6,5 civarında bir yabancı pozisyonu görüyoruz. Daha da artabilir, yabancı buraya bakmaya devam ediyor ama enflasyon, asgari ücret kararı dahil birkaç veri daha görmek lazım.