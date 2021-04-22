Finansal hizmetler güven endeksi nisanda yükseldi

Merkez Bankası'nın yayınladığı finansal Hizmetler Güven Endeksi, nisanda bir önceki aya göre, 22,8 puan artarak 157,7 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) açıklandı.

FHGE, nisanda bir önceki aya kıyasla 22,8 puan artarak 157,7 seviyesine yükseldi.

İŞ DURUMUNUN BÜYÜME BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlenirken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı.

İSTİHDAMA İLİŞKİN ARTIŞ YÖNLÜ BEKLENTİLER ARTIŞA GEÇTİ

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi. Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir önceki döneme kıyasla güçlendi.

REKABET GÜCÜ BEKLENTİSİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler arttı.