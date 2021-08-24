Finansal hizmetlere güven arttı

Merkez Bankası, Finansal Hizmetler Güven Endeksi’nin, ağustosta bir önceki aya göre 4,1 puan artarak 168,3 seviyesine yükseldiğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) açıklandı.

ENDEKS AĞUSTOSTA BİR ÖNCEKİ AYA KIYASLA 4,1 PUAN YÜKSELDİ

Finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla 4,1 puan artarak 168,3 seviyesine çıktı.

SEYİR, GELECEK ÜÇ AYDAKİ İSTİHDAMDA ARTIŞ OLACAĞINI BEKLEYENLERİN LEHİNE GELİŞECEK

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlenerek devam etti.