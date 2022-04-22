Finansal hizmetlere güven nisanda arttı

Merkez Bankası'nın açıkladığı finansal hizmet güveni nisanda 13,4 puan artarak 178,7 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı. Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), nisanda 13,4 puan artarak 178,7 seviyesine çıktı.

Açıklanan artış, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE’yi azalış yönünde etkiledi.

AA'nın haberine göre, iş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu ve son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi.

İstihdam artışı beklentisi hakim

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki kârlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir önceki döneme kıyasla bir miktar güçlendi.