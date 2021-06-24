Finansal Kiralama Şirketleri Birliği'nin adı değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bir birliğin ismini değiştirdi ve Global Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği'nin adı "Finansal Kurumlar Birliği" olarak değiştirildi, birliğin statüsü yenilendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla değişiklik yapılan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği statüsüne göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), gözetim ve denetimine tabi kuruluşlardan birliğe üye olması BDDK tarafından uygun görülen şirketler arasına tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri de eklendi.

BİRLİĞİN STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Yeni düzenlemeyle, statüye, "birlik veya sektör iştirak payını geciktirmiş şirketlerin Genel Kurulu toplantısında oy kullanamayacakları" yönünde hüküm ilave edildi.

Düzenlemeye göre ayrıca birliğin Yönetim Kurulu, her bir sektörden ayrı ayrı seçilmek üzere sektörlerinde en fazla oy alan beşer şirket yerine üçer şirketten oluşacak.

Yönetim kurulu başkanının iki seçim dönemi başkan seçilemeyeceğine yönelik hüküm statüden çıkarıldı.

GLOBAL FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ'NİN FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLDİ

BDDK, Global Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini, şirketin talebi doğrultusunda iptal etti. İptal kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.