Finansal yeniden yapılandırmanın süresi uzatıldı

Türkiye’de faaliyette bulunan finans kurumlarına çerçeve anlaşmalarda belirlenen borçluların geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için yapılandırma sürelerinin uzatıldığı açıklandı.

Finans kurumlarına 25 milyon lira üstü ve altında borcu bulunan şirketlerdeki sürekliliğin sağlanması için belirli şartları sağlayanların kredi yapılandırmalarında 2 yıl esnetilmeye gitti.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun geçici 32'nci maddesinin uygulama süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE'DE FAALİYETTE BULUNAN FİNANS KURUMLARININ BORÇLULARINI İÇERİYOR

Kanunun geçici 32. maddesine göre, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular hedef alınıyor.

KURUMLARIN FAALİYETLERİNE DEVAM ETMELERİ İÇİN YAPILAN BİR ESNETME

Bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak amaçlanmıştı.

KURALLAR ÇERÇEVE ANLAŞMALARA TABİ

Söz konusu kurum ve kuruluşlar, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilirken, bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirleniyor.

25 MİLYON LİRA VE ÜZERİNDE KREDİ BORCU BULUNAN 55 GRUP İÇİN YAPILANDIRMA VAR

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, banka ve diğer mali kurumlara 25 milyon lira ve üzerinde kredi borcu bulunan şirketler için uygulanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 202 firma (55 grup) alınırken, söz konusu firmalar ile bağıtlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmeleri (FYYS) ile 55 milyar 600 milyon liralık borç yeniden yapılandırılmıştı.

25 MİLYONDAN AZ KREDİ BORCU OLAN 11 GRUP BULUNUYOR

Banka ve diğer mali kurumlara 25 milyon liradan az kredi borcu bulunan şirketler için uygulanan FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 28 firma (11 grup) alınırken, söz konusu firmalar ile bağıtlanan FYYS ile 323 milyon liralık borç yeniden yapılandırılmıştı.