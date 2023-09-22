Fındık 2023-2024 sezonu ihracat hedefi: 280 bin ton Fındık hasadı bitmek üzere. Bir yandan da toplanan fındıkların elden çıkartılması ve ihracata kazandırılması çalışmaları yürütülüyor.

DHA

Karadeniz’de ağustos ayında başlayan fındık hasadında sona gelindi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Oğuz Gürsoy, 1-17 Eylül arasındaki 17 günlük süre içinde 11 bin 114 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu ihracat karşılığında ülkeye 66 milyon 635 bin dolar girişi oldu.

İhraç edilen fındığın 6 bin 726 tonunun bir önceki yıla ait ürün olduğunu belirten Gürsoy, bir önceki yıla göre aynı dönemde ihracatta bin ton civarında düşüş görüldüğünü ifade etti.

2023-2024 sezonunda iç fındık ihracatı hedefi

Gürsoy, 2023-2024 ihracat sezonunda 275 ile 280 bin ton civarında iç fındık ihracatı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Fındığın bir kısmı pazara inmedi

Mahsulünü toplayan üreticilerin bir kısmı harmanlarda kuruttuğu ürünlerini çuvala koyarak tüccarın kapısını çalarken, kimisi fiyatların 100 liranın üzerine çıkacağını tahmin ederek evlerinde ve depolarında fındıklarını bekletmeye aldı.

Fındığın pazara inmemesi 1 Eylül’de başlayan ihracat sezonuna da yansıdı.

"Türkiye 298 bin 557 ton iç fındık ihraç etti"

Gürsoy, 2022-2023 sezonunda bir önceki yıla göre ihracatta miktar olarak yüzde 12,23 düşüş yaşandığını kaydederek, şu bilgilerdi aktardı.

1 Eylül 2022-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Türkiye 298 bin 557 ton iç fındık ihraç etti. Bunun karşılığında 1 milyar 795 milyon 189 bin 783 dolar döviz elde etti. Bunu geçen ihracat dönemi ile karşılaştırdığımız zaman yaklaşık olarak miktar bazında yüzde 12,23; dolar bazında da yüzde 9,61 bir azalış var. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi; özellik ile ocak-mayıs ayları arasında dövizin sabit kalışı ve Türkiye’deki imalat maliyetlerinin artışı dolayısı ile fındık fiyatları belirli bir seviyeye çıkması. Bu nedenle biz diğer ülkeler karşısında rekabet edemedik. Özellikle Azerbaycan, Gürcistan, Amerika ve İtalya’daki fındıklar 5 ay içerisinde satıldı ve yeni sezona fındık devri yapmadılar. Tek devir Türkiye’nin elinde kaldı.

Fındık ihracatı azaldı

Karadeniz 2021-2022 sezonunda 340 bin ton civarında bir fındık ihraç etmişti. Fındık ihracatı bu sezon yaklaşık 41 bin ton civarında bir azalış ile kapanmış oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)