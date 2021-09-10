Fındık fiyatları 2021: İllere göre güncel fındık fiyatları

Üreticilerin fındık alım döneminde sıklıkla araştırdığı fındık fiyatları illere göre değişebiliyor. İşte il il güncel fındık fiyatları listesi 2021...

Fındık aım fiyatları ödemelerin başlamasıyla birlikte üreticilerin gündeminde...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medyadan "Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz" paylaşımının ardından fındık fiyatları ne kadar sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık alım fiyatlarını "Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için kilogram başına 26,5 lira" olarak açıkladı.

Peki 2021 fındık fiyatları kaç TL? İl il güncel fındık fiyatları listesi...

İLLERE GÖRE FINDIK FİYATLARI 2021

TMO FINDIK FİYATLARI : 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,34 TL

ALAPLI FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 24,00 TL

BARTIN FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 24,00 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,34 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 24,14 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 21,24 TL - 26,90 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,00 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI : 21,50 TL - 23,50 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,25 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI : 21,85 TL - 23,50 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,75 TL - 23,25 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,00 TL