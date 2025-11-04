Fındık ihracatı geliri açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracat çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'nin 2025-2026 fındık ihracat sezonunun ilk iki ayında 351 milyon 653 bin 975 dolar gelir elde ettiği belirlendi.

31 BİN 465 TON FINDIK SATILDI

Birlikten yapılan açıklamada, 1 Eylül-31 Ekim döneminde yurt dışına 351 milyon 653 bin 975 dolar karşılığında 31 bin 465 ton fındık satıldığı belirtildi.

GEÇEN YILIN İHRACAT RAKAMLARI

Öte yandan geçen yılın aynı döneminde yapılan 64 bin 199 ton fındık ihracatından 515 milyon 581 bin 846 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.