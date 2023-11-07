Fındık ihracatı geliri geçen yılı aştı: 358,3 milyon dolar Dün açıklanan ihracatın içeriğine yönelik ayrıntılar paylaşılmaya başlandı. Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun ilk iki ayında 358 milyon doları aşkın gelir sağladı.

AA

Fındık, özellikle Karadeniz için istihdamı da destekleyen önemli bir ihracat kalemi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 2 ayına ilişkin bilgi verildi.

Fındık sezonunun iki ayında Türkiye'den gerçekleştirilen fındık ihracatı, gelirde ve miktarda bir önceki yılın üzerine çıktı.

İki ayda 54 bin 251 ton fındık satıldı

Açıklamada, iki ayda yurt dışına 358 milyon 383 bin 228 dolar karşılığında 54 bin 251 ton fındık satıldığı belirtildi.

Geçen sezonun geliri

Açıklamada, geçen sezonun aynı dönemde ise 312 milyon 657 bin 846 dolar karşılığında 56 bin 251 ton fındık ihraç edildiği anımsatıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)