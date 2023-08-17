Fitch, 10 gelişmiş ülkenin büyüme tahminini düşürdü Koronavirüs salgınının başlattığı ekonomik sorunlar, alınan önlemlere rağmen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri etkisi altına almaya devam ediyor.

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Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in son değerlendirmesi ekonomide karamsar bir hava estirdi.

Buna göre, küresel ekonomik görünüm raporunda yer alan 10 gelişmiş ekonomiye ilişkin orta vadeli ortalama gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) tahminini düşürdü.

Fitch'ten yapılan açıklamada, gelecek 5 yılı kapsayan orta vadeli GSYH tahmininin, 10 gelişmiş ülke için aşağı yönlü revize edildiği belirtilerek ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya ve Kanada genelinde ortalama büyüme tahmininin yüzde 1,3 olduğu bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton'un değerlendirmesi şöyle oldu:

En büyük gelişmiş ekonomilerdeki GSYH, orta vadede bile koronavirüs pandemisi öncesi yoluna dönmeyecek.

"Gaz krizinden kaynaklanan büyük ekonomik şoklar ekonomilere yön veriyor"

Son yıllarda koronavirüs salgını kesintileri ve Avrupa'daki gaz krizinden kaynaklanan büyük ekonomik şokların, arz yönlü üretkenlik potansiyelinde kalıcı bir olumsuz etkiye sahip olmasının beklendiği vurgulandı.

"İş gücü verimliliğindeki büyüme olumsuz etkilenecek"

Açıklamada, bunun kısmen daha yavaş sermaye birikimi yoluyla yansıyacağı ve iş gücü verimliliğindeki büyümeyi azaltacağı kaydedildi.

Açıklamada, ABD ve Birleşik Krallık'ta salgın öncesi eğilimlere göre iş gücüne katılım oranlarında sürekli bir düşüş olmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Büyüme oranlarına ilişkin tahminler 0,2 puan düşürüldü

Gelecekteki potansiyel GSYH büyüme oranlarına ilişkin tahminlerin 0,2 puan düşüşle Birleşik Krallık için yüzde 1,2'ye, Almanya için yüzde 1,1'e ve Japonya için yüzde 0,5'e indirildiği aktarılan açıklamada, kısmen daha yavaş sermaye derinleşmesini yansıtarak ABD potansiyel büyümesinin de 0,1 puan azalışla yüzde 1,7'ye düşürüldüğü bildirildi.

İtalya'ya yönelik tahminin 0,1 puan arttı

Açıklamada, İtalya'ya yönelik tahminin yatırım trendlerinin gelişmesi nedeniyle 0,1 puan artışla yüzde 0,7'ye, Fransa'ya ilişkin tahminin de yine 0,1 puan artışla yüzde 1,2'ye yükseltildiği belirtildi.

Bazı ülkelere ilişkin büyüme tahmininin önceki değerlendirmeye göre değişmediğine işaret edilen açıklamada, büyüme öngörüsünün Avustralya için yüzde 2,1, Kanada için yüzde 1,5 ve İsviçre ile İspanya için yüzde 1,4 olarak kaldığı kaydedildi.