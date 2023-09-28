Fitch, ABD'de tüketici harcamalarının yavaşlamasını bekliyor Fitch, ABD'de ekonomi için önemle bir etken olan tüketici harcamalarında bu yılın son çeyreği itibarıyla yavaşlama beklentisini açıkladı.

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ABD'de 2023'ün ilk üç çeyreğinde tüketici harcamaları arttı ancak beklenti, son çeyrekte bu artışın gerileyeceği doğrultusunda.

Ülkede fazla tasarruf kaynaklı tüketim artışındaki azalma kendisini göstermeye başladı.

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma, ücret artışındaki yavaşlama, fazla tasarruf kaynaklı tüketim artışındaki azalma ve tüketici harcamalarında bu yılın dördüncü çeyreği itibarıyla belirgin bir yavaşlama beklendiğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, reel tüketici harcamalarının bu yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,3 ve ikinci çeyrekte yüzde 1,7 arttığı, üçüncü çeyrekte ise yüzde 3 artmasının beklendiği kaydedildi.

Bu yılın dördüncü çeyreğinde tüketici harcamalarının yüzde 3 azalması bekleniyor

Reel tüketici harcamalarındaki artışın bu yılın dördüncü çeyreğinde yavaşlayarak yüzde 1,2 olmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, tüketici harcamalarının gelecek yılın ilk çeyreğinde ise yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,8 ve gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 daralmasının beklendiği bildirildi.

ABD'de hanehalkı borcu arttı

Açıklamada, ülkede hanehalkı borcunun 2023'ün ikinci çeyreğinde sona eren dört çeyrekte önemli ölçüde arttığına işaret edilen açıklamada, bunun büyük ölçüde mortgage (konut kredisi) borcu ile kredi kartı borçlarından kaynaklandığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)