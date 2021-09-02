Fitch: ECB'nin faiz oranları 2025'e kadar değişmeyecek

Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankası'nın politika faiz oranının 2025 yılına kadar sabit kalacağı öngörüsünü paylaştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını 2025'e kadar sabit tutmasının, tahvil alımlarının ise en az 2024'e kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Euro Bölgesi halihazırda bazı geçici enflasyonist baskılar yaşarken, orta vadeli enflasyon görünümünün zayıf kalmaya devam ettiği belirtildi.

“TAHVİL ALIMI EN AZ 2024'E KADAR DEVAM EDEBİLİR"

ECB'nin yüzde 2'lik simetrik enflasyon hedefine dayanarak fiyat baskılarının 2025'ten önce faiz artışlarını tetikleyecek kadar sağlamlaşmasının beklenmediğine işaret edilen açıklamada, "Avrupa Merkez Bankası'nın kilit faiz oranları 2025'e kadar değişmeyecek ve tahvil alımı en az 2024'e kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

ECB’NİN, POLİTİKA FAİZİ SIFIR

ECB, son toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı almış, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini yüzde 0,25 olarak sabit tutmuştu.