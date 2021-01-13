Fitch, gelişen ekonomilerin para birimlerinin güçleneceğini öngörüyor

Fitch Ratings, bu yıl gelişen ekonomilere yönelik sermaye akışı ve gelişen ekonomilerin para birimlerinin güçlü olmasının beklendiğini bildirdi.

Fitch Ratings'in bu yıl çevrim içi düzenlediği "Kredi Görünümleri 2021" başlıklı toplantıda, koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ele alındı.

Türkiye'nin büyüme verilerinin de gündeme geldiği toplantıda Türkiye'nin Çin'den daha fazla büyüme gösterdiği dile getirildi.

"DÜNYADA BORÇLANMA ARTTI"

Fitch Ratings Direktörü James McCormack, bu yıl gelişen ekonomilere yönelik sermaye akışı ve gelişen ekonomilerin para birimlerinin güçlü olmasının beklendiğini bildirdi. McCormack, yaptığı sunumda, derecelendirilen ülkeler içerisinde 2019'da 19 ülkenin, geçen yıl ise sadece Singapur'un bütçe fazlası verdiğini, genel olarak tüm dünyada borçlanmanın arttığını söyledi.

"PARA BİRİMLERİNİN GÜÇLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

2021'de 180 ülkeden 84'ünde kamu borcunun GSYH'ye oranının artmasının beklendiğini ifade eden McCormack, bu yıl gelişen piyasalara yönelik sermaye akışı, emtia fiyatları ve gelişen piyasaların para birimlerinin güçlenmesinin beklendiğini kaydetti.

"TÜNELİN SONUNDA IŞIK GÖRÜNÜYOR”

Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton ise tünelin sonunda ışığın göründüğünü belirterek, bu yılın ilk yarısına kadar gelişmiş ülkelerde nüfusun önemli bir kısmının aşılanmasını beklediklerini söyledi.

Coulton, bu yılın üçüncü çeyreğinde ABD'de, 2022'nin ikinci çeyreğinde ise Avrupa'da GSYH'nin salgın öncesindeki seviyelere dönmesinin öngörüldüğünü söyledi.

"ÇİN’DE TAM KAPSAMLI TOPARLANMA BAŞLADI”

Brian Coulton, Çin'in büyük oranda salgını kontrol altına alabildiğini belirterek, ülkede tüketici harcamalarının yeniden artmaya ve tam kapsamlı toparlanmanın başladığını söyledi.

"YENİ KARANTİNA UYGULAMALARI, YENİ RESESYON DEMEK"

Avrupa'da salgınla mücadele kapsamında yeni karantina tedbirlerinin alındığını hatırlatan Coulton, "Fakat bu kez ekonomi üzerindeki etkileri ilk karantina dönemindeki kadar ağır değil. Yine de yeni karantina uygulamaları, yeni resesyon demektir. Bu çok açık." ifadelerini kullandı.

"ÇİN VE TÜRKİYE POZİTİF BÜYÜYOR"

Coulton'ın sunumunda, 2020'nin üçüncü çeyreğinde sadece Çin ve Türkiye'nin pozitif büyüme gösterdiği, Türkiye'nin yüzde 5'in üzerinde büyüyerek Çin'i geride bıraktığı belirtildi.