Fitch, İngiltere'nin borç faiz faturasını açıkladı

Fitch, İngiltere'nin bu yıl gelişmiş ülkeler arasında en yüksek borç faiz faturasıyla karşı karşıya olduğu belirten bir açıklama yaptı.
Kurum, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin bu yıl gelişmiş ülkeler arasında en yüksek borç faiz maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Açıklamaya göre, İngiltere'nin toplam hükümet gelirinin yüzde 10,4'ünü 2023'te borçlarını ödemek için tahsis edeceğini tahmin ediliyor. Bu rakamın da 110 milyar sterlin yani 141,9 milyar dolar tutarında olduğu değerlendiriliyor.
Faiz ödemeleri arttı
12 aylık bazda faiz ödemeleri, Eylül 2021'e kadar olan dönemin iki katı olan Mayıs 2023'te 117 milyar sterline ulaştı. Faiz maliyetlerindeki bu artış, İngiltere'deki enflasyona bağlı borcun önemli payına bağlanabilir.
Devlet borcunun ortalama vadesi uzun olmasına rağmen enflasyona endeksli tahvillerin yaygınlığı enflasyondan faiz giderlerine geçiş sürecini hızlandırmıştır.
Enflasyon endeksine bağlı borcun toplamdaki payı yüzde 25
Özellikle, enflasyon endeksine bağlı borç, 2023'te Birleşik Krallık hükümetinin borç stokunun yaklaşık yüzde 25'ini oluşturdu ve G-7 içindeki diğer büyük ekonomilerin rakamlarını çok aştı.
İtalya ve Fransa'daki borçluluk oranı
Karşılaştırma için, G-7'deki en büyük ikinci enflasyon bağlantılı borç ihraççısı olan İtalya sadece yüzde 12'ye sahipken, Fransa yüzde 10'un üzerinde bir seviyeye sahip diğer tek üye oldu.