Fitch, İngiltere'nin borç faiz faturasını açıkladı Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmiş ülkeler arasında yaptığı bir değerlendirmede en yüksek borç faizinin İngiltere'ye ait olduğunu ortaya koydu.

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Fitch, İngiltere'nin bu yıl gelişmiş ülkeler arasında en yüksek borç faiz faturasıyla karşı karşıya olduğu belirten bir açıklama yaptı.

Kurum, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin bu yıl gelişmiş ülkeler arasında en yüksek borç faiz maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Açıklamaya göre, İngiltere'nin toplam hükümet gelirinin yüzde 10,4'ünü 2023'te borçlarını ödemek için tahsis edeceğini tahmin ediliyor. Bu rakamın da 110 milyar sterlin yani 141,9 milyar dolar tutarında olduğu değerlendiriliyor.

Faiz ödemeleri arttı

12 aylık bazda faiz ödemeleri, Eylül 2021'e kadar olan dönemin iki katı olan Mayıs 2023'te 117 milyar sterline ulaştı. Faiz maliyetlerindeki bu artış, İngiltere'deki enflasyona bağlı borcun önemli payına bağlanabilir.

Devlet borcunun ortalama vadesi uzun olmasına rağmen enflasyona endeksli tahvillerin yaygınlığı enflasyondan faiz giderlerine geçiş sürecini hızlandırmıştır.

Enflasyon endeksine bağlı borcun toplamdaki payı yüzde 25

Özellikle, enflasyon endeksine bağlı borç, 2023'te Birleşik Krallık hükümetinin borç stokunun yaklaşık yüzde 25'ini oluşturdu ve G-7 içindeki diğer büyük ekonomilerin rakamlarını çok aştı.

İtalya ve Fransa'daki borçluluk oranı

Karşılaştırma için, G-7'deki en büyük ikinci enflasyon bağlantılı borç ihraççısı olan İtalya sadece yüzde 12'ye sahipken, Fransa yüzde 10'un üzerinde bir seviyeye sahip diğer tek üye oldu.