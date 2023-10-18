Fitch İsrail'i uyardı! Kredi notu düşebilir İsrail'in "A+" olan kredi notu, Filistin'e karşı girdiği çatışmalarla tehlike altına girdi. Fitch, bir açıklama yaparak çatışmaların tırmanmasının zararlarının ülkenin kredi notuna yansıması olasılığını dile getirdi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İsrail-Filistin gerginliği nedeni ile İsrail'in kredi notunu negatif izlemeye aldığını açıkladı.

Fitch, İsrail-Filistin çatışmasının bölgedeki diğer aktörleri de içerecek şekilde tırmanmasının sonuçları olabileceğini belirtti.

Kurum, bir açıklama yaparak, İsrail'i çatışmaların not indirimiyle sonuçlanabileceği konusunda uyardı.

Fitch Ratings, jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in "A+" olan kredi notunu negatif izlemeye aldı.

İsrail-Filistin çatışmasından kaynaklanan jeopolitik riskler

Fitch'ten yapılan açıklamada, İsrail'in uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunun negatif izlemeye alınmasında, İsrail-Filistin çatışmasından kaynaklanan jeopolitik risklerin etkili olduğu bildirildi.

Çatışmanın büyük ölçekli askeri çatışmaları içerecek şekilde büyümesi endişesi taşınıyor

Negatif izlemenin mevcut çatışmanın uzun süre boyunca birden fazla aktörle büyük ölçekli askeri çatışmaları içerecek şekilde genişlemesi riskini yansıttığına değinilen açıklamada, çatışmaya bölgedeki diğer örgüt ve ülkelerin de dahil olabileceğine işaret edildi.

"İnsan kaybı ve ek askeri harcama ihtimali var"

Açıklamada, böyle bir genişlemenin insan kaybına ek olarak, önemli miktarda ek askeri harcamaya, altyapının tahrip olmasına, tüketici ve yatırım güveninde sürekli değişime yol açabileceği ve dolayısıyla İsrail'in kredi ölçümlerinde büyük bir bozulmaya neden olabileceği vurgulandı.

İsrail'in kredi notu düşebilir

Ekonomi ve kamu maliyesi üzerinde maddi ve uzun süreli etki yaratacak şekilde çatışmanın önemli ölçüde tırmanmasının ülkenin kredi notunun düşmesine neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, ayrıca çatışmanın azalmasının da ülke notunda pozitif etki yapabileceği ifade edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)