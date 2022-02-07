Fitch, Jeopolitik gerginliğin Avrupa gaz piyasasına etkisini değerlendirdi

Fitch, jeopolitik gerginliğin Avrupa gaz piyasasında daralmayı artırdığı ancak bu sıkıntının yeni arayışlara neden olacağı görüşünü savundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa doğalgaz piyasasındaki daralma üzerine bir açıklama yaptı.

Fitch'in açıklamasında özellikle Avrupa'nın kısa vadede Rusya'dan gelen gaza bağımlı kalmaya devam edeceğine yer verildi.

"YAŞANAN SIKINTI, ENERJİ GEÇİSİNİ HIZLANDIRACAK"

Düşük gaz stokları, Rusya’dan gelen gazın azalması ve son aylarda artan jeopolitik gerilimlerin Avrupa gaz piyasasındaki daralmayı artırdığı aktarılan açıklamada, söz konusu daralmanın uzun vadede gaz tedarikçilerinin çeşitlenmesine ve enerji geçişinin daha hızlı olmasına yol açabileceğine işaret edildi.

RUSYA, AVRUPA'NIN GAZ TALEBİNİN ÜÇTE BİRİNİ KARŞILIYOR

Açıklamada, Rus kamu şirketi Gazprom'un Avrupa'nın gaz talebinin yaklaşık üçte birini karşıladığı hatırlatılarak, "Gazprom, uzun vadeli sözleşmeler kapsamındaki teslimat yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini bildirmesine rağmen spot piyasada önemli hacimler sunamadı. Sonuç olarak, Gazprom bağlantılı boru hatlarının Avrupa pazarına gaz teslimatları azaldı." ifadeleri kullanıldı.

"ALTERNATİF KAYNAK ARAYIŞI VAR"

Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğalgazda (LNG) Asya ile rekabetinin ve Avrupa gaz depolama tesislerinde düşük seviyelerin kıtada gaz fiyatlarını yüksek tuttuğuna işaret edilen açıklamada, Kuzey Akımı 2 boru hattının onay sertifikasının gecikmesi ve jeopolitik gerginliklerin gaz fiyatlarındaki oynaklığı artırdığı, alternatif kaynak arayışına yol açtığı kaydedildi.