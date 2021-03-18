Fitch, petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti

Fitch, talepte beklenenden daha güçlü artış olacağına ilişkin gelişmelerle petrol fiyatlarına ilişkin öngörülerin yükseldiğine dikkati çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, kararını, petrol üzerindeki talebin armasına paralel olarak aynı zamanda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) destekleyici politikalarıyla da dayandığını aktardı.

“BRENT PETROLÜN FİYATI 2021'DE VARİL BAŞINA 58 DOLAR VE 2022’DE İSE 53 DOLAR OLACAK”

Fitch'in yeni açıklanan raporuna göre, Brent petrolün fiyatı 2021'de varil başına 58 dolar ve gelecek yıl 53 dolar olarak öngörülürken, Batı Teksas petrolünün (WTI) fiyatı bu yıl varil başına 55 dolarda kalacak ve 2022'de varil başına 50 dolara gerileyecek.

Raporda, her iki petrol türü için fiyat öngörüleri, öncekilere göre önemli ölçüde yukarı yönle revize edildi.

PETROL FİYATINDAKİ GÜNCELLEMENİN DAYANAĞI

Rapora göre, öngörülerdeki bu güncelleme, beklenenden daha güçlü petrol talebini ve 2020 yılının ikinci yarısındaki ekonomik toparlanmayı, en son kısıtlamalar ve diğer seyahat yasakları etkisinin oldukça küçük kalmasını ve Suudi Arabistan'ın günde 1 milyon varillik gönüllü kesintilerine de içeren OPEC+ arz kısıtlamalarını yansıtıyor.