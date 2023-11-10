Fitch Ratings, petrol fiyat öngörülerini artırdı! 2024'te 120 dolar uyarısı Fitch'e göre Orta Doğu'da yaşanan saldırı ortamı petrol fiyatını artıracak. Artan petrol fiyatı da enflasyonu artış yönünde etkileyecek.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin etkisiyle petrol fiyatlarının artabileceğini öngördü.

Kuruma göre, Orta Doğu'daki gerilimin petrol arzında yaratabilecek kesintiler nedeniyle 2024 için petrol fiyatı öngörüsü varil başına 120 dolara çıkabilecek.

Fitch, değerlendirmesinde artabilecek petrol fiyatlarının küresel ekonomik büyümede düşüş ve enflasyonda artışa yol açabileceğini belirtti.

75 dolar öngörüsü 120 dolara çıktı

Fitch Ratings'in, eylülde açıklanan Küresel Ekonomik Görünüm (GEO) Raporu'nda, petrol fiyatlarının 2024 ve 2025'te sırasıyla ortalama 75 ve 70 dolar olacağını öngörülmüştü. Bugün yayınlanan analizinde kurum, jeopolitik gerilime bağlı olarak yaşanabilecek arz sıkıtları nedeniyle petrol fiyatlarının 2024'te ortalama varil başına 120 dolara yükseleceğini öngörürken, bu rakamın 2025'te 100 dolar olacağını tahmin etti.

Petrol fiyatlarının enflasyona etkisi kısa süreli olacak

Beklenenden yüksek petrol fiyatları nedeniyle küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2024'te yüzde 0,4, 2025'te ise yüzde 0,1 daha düşük olabileceği hesaplanırken yüksek petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin kısa süreli olması ve 2025'te tahmin edilenden daha düşük enflasyon oranlarıyla bu artışın kısmen dengelenmesi bekleniyor.

Finans piyasası

Orta Doğu'daki gerilimle bağlantılı bir petrol fiyat şokunun finans piyasalarında düzeltmelere yol açabileceği öngörülüyor.

Hisse fiyatlarında yüzde 10'u bulan bir şokun yaşanması halinde, gelecek yıl küresel GSYH'nin yüzde 0,6 daha düşük, ABD, Japonya, Euro Bölgesi ve Birleşik Krallık'ta yüzde 0,5 ila 0,9 daha düşük seyretmesine neden olabileceği tahmin ediliyor.

Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar

İsrail-Filistin çatışması sonrası Brent petrolün uluslararası piyasalarda varil fiyatı 94 dolara kadar yükselmişti. Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.58 itibarıyla 81 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)