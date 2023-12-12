Fitch Ratings'in 2024 petrol fiyatı tahmini 5 dolar arttı Petrol fiyatları direkt olarak akaryakıta ve üretim maliyetlerine yansıyor. Petrol fiyatındaki düşüş indirime, yükseliş de zamma işaret ediyor. Önümüzdeki yıl petrol fiyatı tahminleri artış yönünde açıklandı.

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Fitch Ratings, Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ petrol üreticisi ülkelerin arz üzerinde kurduğu baskının gelecek yılın ilk yarısına kadar petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceğini belirtti.

Fitch Ratings, bu gerekçe ile gelecek yıla ilişkin petrol tahminini varil başına 5 dolar artırdı.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, kurum, bu yıl için Brent tipi ham petrol varil fiyatı öngörüsünü 80 dolardan 82 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı öngörüsünü ise 75 dolardan 78 dolara yükseltti.

2014'te varil fiyatı beklentisi 75 dolardan 80 dolara çıktı

Gelecek yıl için daha önce varil fiyatı 75 dolar olarak tahmin edilen Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar ve 70 dolar olarak tahmin edilen WTI tipi ham petrolün varil fiyatı 75 dolar olarak revize edildi.

Fiyatı günlük 2,2 milyon varillik üretim kesintisi artırıyor

Fitch Ratings, 30 Kasım'da yapılan toplantıda bazı OPEC+ üyesi ülkelerin mevcut üretim kesintilerine ek olarak getirdiği günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisinin petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artığını belirtti.

Arz açığı gelecek yıl da sürebilir

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol piyasası raporunda bu yılın 2. çeyreğinde günlük 1,2 milyon varillik arz açığına işaret ettiğini anımsatan Fitch Ratings, söz konusu arz açığının gelecek yılın ilk yarısında da devam edebileceği konusunda uyardı.

Rusya'nın petrol ihracatı yüksek

Fitch Ratings, yaptırımlara rağmen Rusya'nın petrol ihracatının yüksek seyrettiğini, ABD kaya petrolü üretiminin ise artış hızının gelecek yıl günlük 1,5 milyon varilden 400 bin varile gerileyeceğini kaydetti.

Çin ve Hindistan'da talep artışı gerileyebilir

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'in bu yıl kaydettiği talep büyümesinin daha çok salgın sonrası toparlanmadan kaynaklandığına işaret eden ajans, Çin ve Hindistan'da gelecek yıl talepteki büyüme hızının da yavaşlayacağını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)